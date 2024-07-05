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Сцена / Фестивали

Клубы исторической реконструкции «Рать» и «Усадьба» примут участие в фестивале «Довмонт Псковский»

11.07.2024 13:40|ПсковКомментариев: 0

О клубах, которые примут участие в фестивале «Довмонт Псковский», рассказали Псковской Ленте Новостей в Псковской музее-заповеднике. До фестиваля, который состоится в Псковском кремле при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, осталось 2 дня. 

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Клуб «Усадьба» (Псков)

Клуб исторической реконструкции «Усадьба» занимается реконструкцией материальной и, насколько позволяют источники и методы исторического исследования, духовной культуры полиэтничного (славянского, скандинавского, финно-угорского) населения Пскова и Псковско-Чудского региона второй половины X – первой половины XI веков. Клуб «Усадьба» частый участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Псковской области, регионах России, а также ближнего зарубежья. Руководителем клуба является начальник исторического отдела Псковского музея Максим Колпаков.

Клуб «Псковская вольница» (Псков)

Клуб исторической реконструкции «Псковская вольница» существует с 2013 года. Он занимается историей XIII-XIV веков, историей периода противостояния Руси и Орды, а также историей Псковской и Новгородской земель. Однако в клубе отмечают, что приветствуют любое направление реконструкции. Клуб постоянный участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Пскове и области, а также по всей России.

Клуб Tallskög (Сосновый Бор, Ленинградская область)

Клуб Tallskög – это объединение апологетов исторической реконструкции из города Сосновый Бор (Ленинградская область), которое вобрало в себя дружный, творческий и спортивный контингент учащейся и работающей молодежи. Бессменным руководителем и лидером клуба является Юрий Куликов. Общей для всего клуба реконструируемой темой является эпоха раннего средневековья и пограничные территории Скандинавии и северной Руси. Living History походы, как пешие, так и водные, являются излюбленным занятием в межсезонье. В клубе также обширно представлены ремесленные и творческие составляющие данной эпохи. Руководитель – Юрий Куликов. 

Клуб «Рать» (Великий Новгород) 

Историко-этнографический клуб любителей древнерусской воинской культуры «Рать», основанный в 1996 году Юрием Гончаровым, занимается реконструкцией быта, доспеха и оружия Руси XIII-XIV веков. Клуб является организатором фестиваля исторической реконструкции «Собор ратных дружин в Великом Новгороде» и постоянным участником Российских и зарубежных фестивалей. Руководителем клуба является Семен Егерев.

«А увидеть отважных воинов из Санкт-Петербурга вместе с добрыми молодцами из клубов "Орден", "Плесков град", "XIII век" и "Псковский двор" вы сможете в северной части Псковского кремля на фестивале "Довмонт Псковский" уже в эту субботу!» - добавили в музее. 

Теги: #Довмонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Фестиваль «Довмонт Псковский» - 2024 Клубы исторической реконструкции «Рать» и «Усадьба» примут участие в фестивале «Довмонт Псковский» Розыгрыш билетов на фестиваль «Довмонт Псковский» проводит Псковский музей Территорию Псковского кремля обработают от клещей Турниры для детей и взрослых пройдут на фестивале «Довмонт Псковский» Ансамбль ранней музыки из Москвы выступит на фестивале «Довмонт Псковский» Группа «Вольный ветер» выступит на фестивале «Довмонт Псковский» Площадки для детей организуют на фестивале «Довмонт Псковский» Кто сможет посетить фестиваль «Довмонт Псковский» бесплатно, рассказал организатор Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится при любой погоде - организатор Фестиваль «Довмонт Псковский» в этом году посвятят исключительно XIII веку Современное поколение не должно предавать забвению личность князя Довмонта, заявили в Молодежном центре Фестиваль «Довмонт Псковский» поможет сохранить историческую память – член совета реготделения РВИО Крепость из сена вновь соорудят на фестивале «Довмонт Псковский» Лидер клуба «Орден»: «Довмонт Псковский» – единственный фестиваль исторической реконструкции в областном центре Фестивалю «Довмонт Псковский» будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН Стали известны клубы-участники фестиваля «Довмонт Псковский» Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский» Приготовить средневековую похлебку смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» Площадки для прекрасных дам откроют на фестивале «Довмонт Псковский» Клуб «Плесков-град» увидят псковичи на фестивале «Довмонт Псковский» Изготовить кольчугу сможет каждый желающий на фестивале «Довмонт Псковский» Овладеть техникой и навыками стрельбы из лука смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» Узнать особенности раскроя древнерусского кошелька смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» Отчеканить монету сможет каждый желающий на фестивале «Довмонт Псковский» Площадки для настоящих мужчин откроют на фестивале «Довмонт Псковский» Обширная детская программа ждет гостей фестиваля «Довмонт Псковский» Клуб исторической реконструкции «Орден» станет партнером фестиваля «Довмонт Псковский» О быте жителей древнего города узнают гости фестиваля «Довмонт Псковский» Организаторы назвали «изюминку» фестиваля «Довмонт Псковский» Ремесленные мастерские будут работать на фестивале «Довмонт Псковский» Хрустальный меч получит лучший боец-реконструктор на фестивале «Довмонт Псковский» Фестиваль «Довмонт Псковский» прогремит в Псковском кремле 13 июля Псковский фестиваль попал в июньский номер журнала авиакомпании «Азимут»
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