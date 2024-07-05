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Клубы исторической реконструкции «Рать» и «Усадьба» примут участие в фестивале «Довмонт Псковский»

О клубах, которые примут участие в фестивале «Довмонт Псковский», рассказали Псковской Ленте Новостей в Псковской музее-заповеднике. До фестиваля, который состоится в Псковском кремле при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, осталось 2 дня.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Клуб «Усадьба» (Псков)

Клуб исторической реконструкции «Усадьба» занимается реконструкцией материальной и, насколько позволяют источники и методы исторического исследования, духовной культуры полиэтничного (славянского, скандинавского, финно-угорского) населения Пскова и Псковско-Чудского региона второй половины X – первой половины XI веков. Клуб «Усадьба» частый участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Псковской области, регионах России, а также ближнего зарубежья. Руководителем клуба является начальник исторического отдела Псковского музея Максим Колпаков.

Клуб «Псковская вольница» (Псков)

Клуб исторической реконструкции «Псковская вольница» существует с 2013 года. Он занимается историей XIII-XIV веков, историей периода противостояния Руси и Орды, а также историей Псковской и Новгородской земель. Однако в клубе отмечают, что приветствуют любое направление реконструкции. Клуб постоянный участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Пскове и области, а также по всей России.

Клуб Tallskög (Сосновый Бор, Ленинградская область)

Клуб Tallskög – это объединение апологетов исторической реконструкции из города Сосновый Бор (Ленинградская область), которое вобрало в себя дружный, творческий и спортивный контингент учащейся и работающей молодежи. Бессменным руководителем и лидером клуба является Юрий Куликов. Общей для всего клуба реконструируемой темой является эпоха раннего средневековья и пограничные территории Скандинавии и северной Руси. Living History походы, как пешие, так и водные, являются излюбленным занятием в межсезонье. В клубе также обширно представлены ремесленные и творческие составляющие данной эпохи. Руководитель – Юрий Куликов.

Клуб «Рать» (Великий Новгород)

Историко-этнографический клуб любителей древнерусской воинской культуры «Рать», основанный в 1996 году Юрием Гончаровым, занимается реконструкцией быта, доспеха и оружия Руси XIII-XIV веков. Клуб является организатором фестиваля исторической реконструкции «Собор ратных дружин в Великом Новгороде» и постоянным участником Российских и зарубежных фестивалей. Руководителем клуба является Семен Егерев.

«А увидеть отважных воинов из Санкт-Петербурга вместе с добрыми молодцами из клубов "Орден", "Плесков град", "XIII век" и "Псковский двор" вы сможете в северной части Псковского кремля на фестивале "Довмонт Псковский" уже в эту субботу!» - добавили в музее.