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Сцена / Фестивали

Опубликована программа пляжного фестиваля «Псков молодой»

19.07.2024 15:58|ПсковКомментариев: 0

Пляжный фестиваль «Псков молодой» пройдет в Пскове 23 июля. Гостей праздника ждут активности на открытом воздухе – спорт, танцы, мастер-классы, флайборд шоу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области. 

Фото: глава Пскова Борис Елкин / Telegram

Молодёжную городскую площадку представят самые современные направления, а именно фиджитал-спорт. Федерация фиджитал-спорта предоставит возможность всем желающим сыграть в «Джаст денс» - виртуальные танцы; FC24 -интерактивный футбол. Также представители фиджитал-спорта проведут лекцию по цифровой грамотности и презентацию проекта Псковской области «Спортсмены будущего».

Для самых креативных будет работать площадка с мастер-классами по кастомизации футболок, рисункам на мини-холстах и камнях. Также в программе фестиваля перетягивание каната, прогулки на сапбордах, водные стрельбы.

В течение дня на пляже будет звучать музыка от лучших диджеев города, а также псковские молодёжные музыкальные группы споют и сыграют для гостей свои лучшие песни.

 

В ТКД отметили, что действует регистрация на некоторые мероприятия фестиваля:

  • Тренировки по стретчингу, табате и силовая тренировка от фитнесс-клуба Xpress. Регистрация по ссылке
  • Мастер-классы по танцам в стиле «хип-хоп» от Даниила Власова и «электро» от Павлова Александра с танцевальной студии Dance Family. Регистрация здесь
  • Турнир по настольному теннису. Регистрация тут

Начало в 13:00 на городском пляже Пскова.

«Псков молодой» - это совместный проект комитета по молодёжной политике, центра молодёжи и общественных инициатив и ресурсного центра поддержки добровольчества. Реализуется в рамках программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежь.

Теги: #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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