Спорт

Площадка «Псков молодой» откроется на пляже в честь Дня города

Подготовка к Дню города Пскова идёт полным ходом. На городском пляже при поддержке Росмолодёжи готовится к открытию новая площадка «Псков молодой». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Здесь будет несколько пространств: фото- и арт-зоны, места для отдыха и питания, занятий спортом. Все желающие смогут принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу, настольному теннису, бадминтону, перетягиванию каната и водной стрельбе.

Будет работать площадка с мастер-классами по кастомизации футболок, рисованием на мини-холстах и камнях. Пройдут групповые занятия по танцам и фитнесу, а также прогулки на сапах по реке Великой.

«В течение дня на пляже будет звучать музыка от лучших диджеев города, будут выступать наши музыкальные группы. В конце праздника в 21.30 гостей ждёт увлекательное флайборд шоу!» - поделился губернатор.

«Псков молодой» - это совместный проект комитета по молодёжной политике, центра молодёжи и общественных инициатив и ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области. Реализуется в рамках программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежи. Мероприятие проходит также при поддержке комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту и Театрально-концертной дирекции Псковской области.