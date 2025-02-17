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Концерт «Душеполезные песни на каждый день» проходит в Пскове. ФОТО

Концерт «Душеполезные песни на каждый день» проходит Детской музыкальной школе №1 имени Николая Римского-Корсакова в Пскове 17 марта в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Зрителей погрузили в мир русских народных песен и духовных стихов, представленных в современной интерпретации. Концерт «Душеполезные песни на каждый день» это проект известных музыкантов — мастера русского фольклора, номинанта на премию World Music Сергея Старостина, основателя ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрея Котова и известного джазового контрабасиста Владимира Волкова. Идея выступления заключается в том, чтобы объединить на одной сцене родственных по духу представителей разных течений русской народной музыки — фольклора, духовной музыки и современного авторского творчества.

51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова проходит в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в рамках 51-го Фестиваля русской музыки сегодня, 17 марта, в Картинной галерее Псковского музея-заповедника прошло выступление Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова.