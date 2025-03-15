«Бременские музыканты» оживают на сцене псковской филармонии. ФОТО

В большом концертном зале Псковской областной филармонии 20 марта состоялась премьера музыкальной фантазии Геннадия Гладкова «Бременские музыканты», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Оперу «Бременские музыканты» на псковской сцене дали по проекту «Мариинский — детям» в рамках фестиваля «Гений места».
На сцене выступили солисты Академии молодых оперных певцов в сопровождении фортепиано. Музыка Геннадия Гладкова. Либретто Юрия Энтина и Василия Ливанова. Музыкальный руководитель – Лариса Гергиева. Режиссер – Александр Маскалин.
Масштабный музыкальный фестиваль «Гений места», посвященный великим русским композиторам, стартовал в Пскове 20 марта. Организатором мероприятия выступил Мариинский театр совместно с Большим театром при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта.