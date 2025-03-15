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Сцена / Фестивали

«Бременские музыканты» оживают на сцене псковской филармонии. ФОТО

20.03.2025 19:39|ПсковКомментариев: 0

В большом концертном зале Псковской областной филармонии 20 марта состоялась премьера музыкальной фантазии Геннадия Гладкова «Бременские музыканты», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Оперу «Бременские музыканты» на псковской сцене дали по проекту «Мариинский — детям» в рамках фестиваля «Гений места». 

На сцене выступили солисты Академии молодых оперных певцов в сопровождении фортепиано. Музыка Геннадия Гладкова. Либретто Юрия Энтина и Василия Ливанова. Музыкальный руководитель – Лариса Гергиева. Режиссер – Александр Маскалин. 

 

Масштабный музыкальный фестиваль «Гений места», посвященный великим русским композиторам, стартовал в Пскове 20 марта. Организатором мероприятия выступил Мариинский театр совместно с Большим театром при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. 

Теги: #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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