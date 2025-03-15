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«Концерт для контрабаса с абсурдом» дают в Пскове на Фестивале русской музыки. ФОТО

Долгожданная премьера новой программы заслуженного артиста России Михаила Дзюдзе под названием «Концерт для контрабаса с абсурдом» звучит 19 марта в большом концертном зале Псковской областной филармонии в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На сцене Михаил Дзюдзе выступает совместно с камерным составом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под чутким руководством дирижера Александра Антонова. Этот вечер стал особенным вдвойне: он был посвящён сразу двум значимым датам — 40-летнему юбилею творческой деятельности самого музыканта и 120-летию со дня рождения выдающегося писателя, поэта и участника литературного объединения ОБЭРИУ Даниила Хармса.





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Псковские зрители получили уникальную возможность окунуться в атмосферу необычного музыкально-литературного представления, где виртуозная игра на балалайке-контрабасе органично переплетается с декламацией произведений Даниила Хармса.

Напомним, 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова проходит в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.