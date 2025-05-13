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Кулинарные шедевры из яиц приготовят на псковском гастрофестивале «Моя еда»

На гастрономическом фестивале «Моя еда» повара псковских ресторанов приготовят кулинарные шедевры из яиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Друзья, представляем вам одну из площадок на гастрономическом фестивале "Моя еда" — открытая кухня! Здесь вас ждут настоящие мастера кулинарии, которые проведут демонстрационный мастер-класс. Шеф-повара раскроют секреты идеального приготовления изысканных блюд из обыкновенных яиц, вдохновив вас новыми вкусовыми открытиями», - отметили в ТКД.

Одними из тех, кто покажет, как можно из яйца сделать кулинарный шедевр, станет бренд-шеф ресторана «Калейдоскоп», рестобара «Друзья» и гастробара «Ребро» Сергей Приходько и су-шеф рестобара «Друзья» Артем Яковлев.

«Ждем всех 25 мая в парке Строителей! Откройте для себя новое в мире вкусов и ароматов!» - добавили в ТКД.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Семья», при поддержке правительства Псковской области.

Напомним, в рамках гастрономического фестиваля «Моя еда» также состоится уникальный модный показ «Этномода».