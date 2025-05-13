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Гастрофестиваль «Моя еда» в Пскове-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ

Открытый гастрофестиваль «Моя еда» прошел в парке Строителей в Пскове 25 мая.

Под открытым небом несмотря на пасмурную погоду псковичи собрались, чтобы продегустировать и поучаствовать в приготовлении блюд из яиц. Для желающих проводились мастер-классы по готовке шакшуки, яйца пашот и меренгового рулета. На протяжении всего фестиваля действовала ярмарка фермеров и мастеров, где псковичи могли приобрести предметы быта из дерева, вкусную продукцию из меда и сыра и сувениры. Параллельно работал шоу-рум, в котором дизайнеры одежды и изготовители украшений выставили свои товары. Они же представляли свои линейки одежды на показе мод «Этномода». Кульминацией фестиваля стало выступление певицы из Санкт-Петербурга Йоко, которая исполнила свои песни в стиле темной электроники с этническими мотивами.

Подробнее о том, как прошел фестиваль, в фоторепортаже Андрея Николаева.