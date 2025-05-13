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Более 7 тысяч человек посетили второй псковский гастрофестиваль «Моя еда»

Более 7 тысяч жителей и гостей города Пскова посетило открытый гастрономический фестиваль «Моя еда» в Парке Строителей 25 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фотография: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Особой популярностью пользовалась площадка «Открытая кухня», где шеф-повара самых популярных рестобаров и ресторанов города поделились рецептами шедевров кулинарии. Это омлет «Пуляр», шакшука, маринованные яйца и салат с жаренным желтком, яичница из страусиных яиц, судак под соусом Голландез с яйцом Орсини, яичный паштет с копченой скумбрией.

Также прошли съемки программы «100 мест, где поесть», которая выходит на телеканале СТС. Ведущий — известный шеф-повар Александр Белькович.

В рамках гастрономического фестиваля «Моя еда» состоялся модный показ «Этномода». Площадка фестиваля превратилась в сцену для демонстрации десяти уникальных коллекций от ведущих псковских дизайнеров. Каждая коллекция отличалась собственным стилем и техникой исполнения, отражая многогранность вдохновения авторов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и центр «Мой бизнес».

Своей гипнотической музыкой порадовала гостей фестиваля певица Йоко. Это исполнительница и автор песен из Санкт-Петербурга, исследующая границы этнической музыки. Ее звук — это смесь гипнотического вокала, многослойных текстур, где древние мотивы встречаются с современностью.

Добавим, фестиваль «Моя еда» прошел в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области.