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Кукольный спектакль «Станционный смотритель» покажут на Днях Пушкинской поэзии

Театральный проект «Запалки» представит уличный театр кукол в музее-заповеднике «Михайловское» на фестивале «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры», который пройдёт с 5 по 8 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На кукольной сцене знакомый сюжет "Станционного смотрителя" вдруг превращается в жестокий романс, сыгранный и спетый гармонистом. Самсон, Дунечка, Гусар кружатся по деревянным подмосткам, вновь и вновь рассказывая сюжет, так лихо написанный великим Пушкиным!» - раскрыли подробности в ТКД.

Псковичи смогут увидеть спектакль 7 июня в Пушкинском заповеднике.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.