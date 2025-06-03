Общество

Идет подготовка к премьере спектакль на воде «Все утопить!» в псковском Дендропарке. ВИДЕО

Полным ходом идёт подготовка к премьерным показам спектакля на воде «Все утопить!» в псковском Дендропарке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео и фото: ТКД

В дирекции отметили, что на площадке работает режиссёр Вячеслав Игнатов, артисты уже примерили свои костюмы, последние штрихи вносят монтажёры настраивают звук и свет.

Напомним, показы пройдут на пруду в Дендропарке в 16:00 и 19:00.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.