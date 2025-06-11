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Более 22 тысяч человек побывали в музеях-усадьбах «Михайловского» в дни Пушкинского праздника-2025

За четыре дня LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней Пушкинской поэзии и русской культуры) в мемориальных усадьбах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», а также в «Пушкинской деревне» и в «Музее-мельнице в деревне Бугрово» приняли 22 215 посетителей. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в службе информации учреждения со ссылкой на Елену Зиновьеву, руководителя службы музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Кроме того, в «Михайловском» привели отдельные статистические данные о гостях и участниках различных событий из праздничной афиши. Так, к примеру, с аншлагом, прошёл «Золотой век» — спектакль-концерт народного артиста России Олега Погудина (500 билетов). Бесплатные выставки посетили 346 человек. Всего на разных площадках праздника, в музеях и на Поэтической поляне близ мемориальной усадьбы Ганнибалов и Пушкиных «Михайловское», побывало порядка 40 тысяч детей и взрослых.

Без малого пятьсот любителей каллиграфии в этот день стали клиентами «Музейной почты» Пушкинского заповедника. Они активно учились писать «как Александр Сергеевич» — настоящими гусиными перьями, обмакивая их в чернила. Многие именно так написали весточки из Михайловского друзьям родным и близким. По стране и за рубеж в этот день только с «Музейной почты» ушло 189 писем и открыток.

Ещё четыреста с лишним человек стали участниками мастер-классов, которые провели на Поэтической поляне мастерицы из Центра творческих музейных программ. Для гостей Дней пушкинской поэзии музейные педагоги, работающие по программе «Народная культура», выбрали занятия по изготовлению традиционной игровой куклы «Зайчик» и оберега «Кукла Подорожница».