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Около 400 участников проекта «Школьная классика» готовят спектакли для Дней Пушкинской поэзии

Около 400 участников проекта «Школьная классика» прибыли в Псковскую область и готовят спектакли для Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, который пройдут с 5 по 8 июня. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала заместитель генерального директора, директор Центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

«В этом году у нас особая ответственность, так как в Пушкинские Горы прибыли около 400 участников проекта "Школьная классика" со всей России. Ребята готовят постановки и этюды, итоговый спектакль проекта покажут на главной сцене утром, так что приходите пораньше, чтобы успеть насладиться этим ярким и зрелищным событием», — рассказала Татьяна Мартынова.

Она отметила, что в постановке будет задействовано около ста актеров, спектакль носит название «Каникулы Петрова и Васечкина». В настоящее время школьники интенсивно готовятся в нескольких репетиционных залах Пушкинских Гор.

Татьяна Мартынова подчеркнула, что работа ведется в формате творческой лаборатории, где ученики под руководством опытных педагогов создают собственные постановки. По ее словам, подобная форма работы добавляет процессу свежести и искренности.

Фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.