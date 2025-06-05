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Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют 5 июня в Псковской области

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартуют сегодня, 5 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области, впереди четыре насыщенных дня мероприятий.

«Выдающиеся музыкальные и творческие коллективы, известные актеры театра и кино, уличные театры создадут незабываемую атмосферу для всех гостей фестиваля», - заявили в ТКД.

Тема этого года — пир. Особенностью праздника станет иммерсивное пространство с множеством уличных театров.

Запланировано как минимум восемь премьер.

С 5 по 8 июня гостей ждут интерактивные представления, Пушкинское шествие, спектакли, концерты, литературные программы, спектакль на воде и многое другое.

Сегодня, 5 июня, в научно-культурном центре Пушкинского заповедника народный артист России Олег Погудин представит уникальную постановку спектакля «Золотой век», погружающую зрителей в атмосферу эпохи классики русской литературы.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.