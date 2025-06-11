Сцена / Фестивали

Второй день ярмарки «Виноград» проходит в Пскове

Второй день фестиваля «Виноград» проходит в Пскове.

Сегодня гости могут посетить:

Винология

16:30-17:30 - Лекция-дегустация «Винодельня «Жемчужная 9». История создания проекта от Ольги Федоренко» (Требуется регистрация)

18:00-19:00 - Мастер-класс «Вино в кино» Елена Баранова, винный эксперт проекта Wine Proof (Требуется регистрация)

19:00-20:30 - Интерактивная игра с дегустацией «Винное казино» (вина от винодельни «Меркотан») Надежда Алексеева, винный эксперт, создатель проекта Wine Proof (Требуется регистрация, кол-во участников 12)

Нижний город

17:30-18:30 - «Арман Джаз Групп», Санкт-Петербург

20:30-21:30 - Музыкальный проект «Лиза Матрешка», Псков

Верхний город

16:30-17:30 - Музыкальный проект Вадима Флаворса, Псков

19:00-20:00 - Музыкальный проект ди-джей ДиСпейс&Софа, Псков

Семейная площадка

11:00-19:00 - Научные мастер-классы и активности от Политехнического музея

11:00-19:00 - Научные мастер-классы от проекта Эмпирика «Флаг России», «Светофор», «Индикаторы», «Металлы»

11:00-19:00 - Мастер-класс по робототехнике АНО ДПО «Компьютерная Академия ТОП», филиал Псков и мастер-класс «3D-моделирование» от проекта Эмпирика

11:00-19:00 - Развлекательные программы, творческие мастер-классы и шоу от студии «Ананас»

11:00-19:00 - Игры и головоломки «Вудпарк» для всей семьи

11:00-12:00 - Детский кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке»

13:00-14:00 - Лекция «Профессиональный маршрут. Как понять, куда идти?

15:00-16:00 - Детский кукольный спектакль «Терем-теремок»

17:00-18:00 - Детский кукольный спектакль «Почему звери врозь живут»

18:00-19:00 - Лекция «Работа России» для молодёжи и интерактивный мастер-класс

Зона отдыха

11:00-22:00 - Работа шатра всех виноделен

Пешеходный маршрут

13:00-14:00 - Интерактивное представление «Шагоход» от уличного театра «Точка», Санкт-Петербург

15:00-16:00 - Интерактивное представление «Шум Мим», Санкт-Петербург

18:00-19:00 - Интерактивное представление «Шагоход» от уличного театра «Точка», Санкт-Петербург

19:00-20:00 - Интерактивное представление «Шум Мим», Санкт-Петербург

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале представлены, в том числе, безалкогольные напитки.