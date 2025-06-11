Второй день ярмарки «Виноград» проходит в Пскове 

Второй день фестиваля «Виноград» проходит в Пскове.
Сегодня гости могут посетить:
16:30-17:30 - Лекция-дегустация «Винодельня «Жемчужная 9». История создания проекта от Ольги Федоренко» (Требуется регистрация)
18:00-19:00 - Мастер-класс «Вино в кино» Елена Баранова, винный эксперт проекта Wine Proof (Требуется регистрация)
19:00-20:30 - Интерактивная игра с дегустацией «Винное казино» (вина от винодельни «Меркотан») Надежда Алексеева, винный эксперт, создатель проекта Wine Proof (Требуется регистрация, кол-во участников 12)
17:30-18:30 - «Арман Джаз Групп», Санкт-Петербург
20:30-21:30 - Музыкальный проект «Лиза Матрешка», Псков
16:30-17:30 - Музыкальный проект Вадима Флаворса, Псков
19:00-20:00 - Музыкальный проект ди-джей ДиСпейс&Софа, Псков
11:00-19:00 - Научные мастер-классы и активности от Политехнического музея
11:00-19:00 - Научные мастер-классы от проекта Эмпирика «Флаг России», «Светофор», «Индикаторы», «Металлы»
11:00-19:00 - Мастер-класс по робототехнике АНО ДПО «Компьютерная Академия ТОП», филиал Псков и мастер-класс «3D-моделирование» от проекта Эмпирика
11:00-19:00 - Развлекательные программы, творческие мастер-классы и шоу от студии «Ананас»
11:00-19:00 - Игры и головоломки «Вудпарк» для всей семьи
11:00-12:00 - Детский кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке»
13:00-14:00 - Лекция «Профессиональный маршрут. Как понять, куда идти?
15:00-16:00 - Детский кукольный спектакль «Терем-теремок»
17:00-18:00 - Детский кукольный спектакль «Почему звери врозь живут»
18:00-19:00 - Лекция «Работа России» для молодёжи и интерактивный мастер-класс
11:00-22:00 - Работа шатра всех виноделен
13:00-14:00 - Интерактивное представление «Шагоход» от уличного театра «Точка», Санкт-Петербург
15:00-16:00 - Интерактивное представление «Шум Мим», Санкт-Петербург
18:00-19:00 - Интерактивное представление «Шагоход» от уличного театра «Точка», Санкт-Петербург
19:00-20:00 - Интерактивное представление «Шум Мим», Санкт-Петербург