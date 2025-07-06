Экономика

Сыр и сидр: как ярмарки помогают псковским фермерам

«Виноград» — это красиво, вкусно и полезно. И одноименной фестиваль, повторим за губернатором, — это не про вино. А про неделю развлекательных мероприятий на свежем воздухе, вкусную кухню и возможность продвижения своей продукции для псковских фермеров.

Псковская Лента Новостей снова побывала на ярмарке, чтобы попробовать сыры и яблочные напитки и узнать у местных сельхозпроизводителей, как помогают такие мероприятия сделать узнаваемыми местные бренды и найти новых покупателей.

Сыр из детства

Дегустации — неотъемлемая часть ярмарки «Виноград». Покупатели пробуют щедро нарезанные кусочки продукции сыровара Сергея Сального из Пушкинских Гор. И выбирают сыр по вкусу.

Иногда реакция гостей ярмарки неожиданная. «Как-то женщина пробовала наш брюност и закричала: «Это он!» Мы подумали: «Что случилось?» Оказывается, наш сыр похож на шоколадный сырок «Омичка», который раньше продавался. Покупательница сказала, что как будто в детство вернулась», - говорит представительница сыроварни «Сыры Сергея Сального» Евгения Македонская.

Норвежский сыр брюност - гордость сыроварни. Родина этого сыра - Норвегия, и там он готовится из козьего молока. Псковский сыровар стал делать брюност на коровьем молоке. В итоге покупатели от него в восторге.

«Шесть лет Сергей Александрович шел к производству этого сыра, чтобы повторить рецептуру норвежского аналога. Методом проб и ошибок, но достиг цели. Это сыр для истинных гурманов. Изюминка его в том, что он изготавливается из сыворотки методом томления, карамелизации лактозы и приобретает свой темный цвет и неповторимый вкус», - рассказала фермер.

Брюност Сергея Сального по достоинству оценил известный российский сыровар Олег Сирота. А покупатели зачастую его заказывают сразу большими партиями. Поклонников у этого продукта много, к тому же, его удобно хранить в холодильнике, он не портится и не теряет вкус. А благодаря стильному оформлению, небольшие кусочки сыра в ваккумной упаковке гости ярмарки с удовольствием покупают в качестве гастрономического сувенира.

На фестивале представлено более десяти наименований продукции сыроварни. Это как выдержанные год и три, так и молодые сыры, а также мягкие сыры, с плесенью, с трюфелями, копчёные сыры. «По статистике всех продаж, в приоритете у нас - брюност. После него - «Филамента», слабосоленый сыр, копченый на ольхе, и сырные булочки с пожитником и с итальянскими травами», - рассказала представитель сыроварни.

Евгения Македонская отмечает, что ярмарки помогают в продвижении продукции. «В первую очередь, мы знакомим новых покупателей с нашим продуктом, предоставляем бесплатную дегустацию сыров. Спасибо нашему правительству, которое приглашает на этот фестиваль. Мы с удовольствием участвуем в таких мероприятиях», - сказала она.

Лиса и сыр

Недалеко от пушкиногорских сыроваров — продукция бренда «Сырная лиса». Название новое, но продукция — уже известная псковичам и гостям города. Это сыры от фермеров Никандровых из Псковского района. На ярмарку фермеры привезли большой ассортимент сыров. «Мы увеличили его благодаря козьим сырам. Также приготовили специально для фестиваля различные сыры с мытой коркой, которых нет ни у кого», – сообщила Лариса Никандрова.

Помимо очень красивых, похожих на дирижабль, сырных голов в витрине и красивых и круглых, как яблоки, сырных булочек в корзине, Лариса Никандрова предлагает свежий и горячий сыр на гриле. Процесс приготовления происходит прямо на глазах у покупателей, минут десять - и необычное средиземноморское угощение готово.

«Мы жарим сыр халуми. Оказалось, что ни у кого такой позиции нет», - говорит она.

Кстати, и бренд «Сырная лиса» появился благодаря одной из таких ярмарок: «Организаторы пригласили поторговать у них, но сказали, что ИП Никандрова не подходит, нужно придумать имя. Спрашиваю: «Есть время?» Говорят: «Есть», - и через час звонят: «Вы придумали?»

В итоге, теперь есть и фотозона с деревянными лисами — творениями воспитанников Производственно-интеграционных мастерских, и этикетки с лисичками. «Для фестиваля мы подготовили фотозону, чтобы акцент был на лисах. Их покупали в интеграционных мастерских. Еще одну лису сделала моя помощница», - рассказала она.

Ярмарки и фестивали фермеры любят и стараются принимать в них участие. «Конечно, хочется на людей посмотреть, себя показать, чему-то поучиться. Мы же учимся без конца и края у коллег, таких же сыроделов, как мы сами: как правильно подать, чем угостить, что необычного приготовить. И очень хорошо, что комитет по сельскому хозяйству помогает. Мер поддержки достаточно. Это и грантовые конкурсы «Агростартап», «Семейная ферма» и «Агротуризм». Когда помощь государства есть, развиваться можно»,- считает фермер.

Удивительный козий сыр

Другой участник «Винограда» - сыроварня «Тремпелис» - традиционно представляет на ярмарке продукцию греческой национальной кухни.

«Характерное отличие нашей продукции в том, что это аутентичные греческие сыры, которые производятся по греческой технологии, на греческом оборудовании, привезённом настоящим греком. Наш директор Ставрос приехал из Греции, из небольшого городка недалеко от Салоников, и начал тут развивать своё производство»,- рассказал представитель сыроварни Антон Петров.

На ярмарке представлены как коровьи, так и козьи сыры. «Есть и выдержанные сыры, и молодые сыры. Самый молодой сыр - это «Манури», он по структуре очень похож на творожный сыр с ярко выраженным сливочным вкусом. Есть сыры, выдержка которых может доходить до трёх лет. Выдерживаются они в специальной камере. Также технологии производства разные. Какие-то сыры формуются в обычные круглые головы, другие - под высокой температурой вытягиваются в «колбаску». Из уникальных сыров есть «Греко с бастурмой» - сыр с вкраплениями мяса, и сыры с разными добавками: перец, орегано, паприка и ряд других позиций, которые покупателям из Псковской области пришлись по душе».

Антон Петров рассказал, что сыроварня изготавливает и мороженое. «Недавно у нас был эксперимент удачный. Получилось мороженое сделать из козьего молока. Это продукт с минимальным содержанием лактозы», - пояснил он.

По словам собеседника, козьи сыры вызывают удивление у покупателей, когда они их пробуют. «Нет никакого запаха, лишнего привкуса. То есть сложно, в принципе, отличить козий сыр от сыра коровьего. И в этом преимущество нашей сыровальни, в том, что мы это делаем качественно», - сказал он.

Яблочное импортозамещение

Продукцию псковских сыроваров можно встретить не только на «Винограде», но и на находящейся в конце Финского парка «Станции Сидроград». Помимо напитков из яблок, на фестивале представлены и традиционные сыры из Пушкинских Гор — от фермеров Ильи Кутарина и Сергея Сального. «Все местное, мы называем сидрогастрономическая точка, по аналогии с эногастрономическим фестивалем», - сказал амбассадор традиционного сидра Национальной ассоциации производителей традиционного сидра НАПС Александр Курганов.

«Третий год подряд мы в Пскове делаем этот фестиваль, небольшой, уютный. На нашей станции мы представляем продукцию различных сидроделен, которые все объединены одним. Сидры - это традиционный яблочный напиток, который делается из яблочного сока прямого отжима», – рассказал Александр Курганов.

По его словам, в этом году, кроме российских производителей, на фестивале представлены производители из традиционных европейских сидровых регионов. «У нас здесь, наверное, порядка 12 сидроделен. Почти половина — это Псковщина. Мы очень гордимся этим, и девиз нашего фестиваля «Сидр начинается здесь» по аналогии с известным высказыванием про Псков. В рамках Северо-Запада Псковщина является житницей сидровых яблок».

Он отметил, что в Псковской области на настоящий момент работает пять сидроделен. Это «Заповедник» из Пушкинских Гор, «Тридевятое» из Опочецкого района, «Сидроверы» из Пскова, на которой, кроме производства, еще и располагается художественная галерея. Мы хотим с нашими сидровыми активностями вписываться в разные творческие проекты. Это сидродельня Леонида Левраны в Изборске - современное предприятие, которое в прошлом году официально открылось. И это сидродельня небольшая под названием «Дикий сад». В общем, каждый год появляются какие-то новые. И мы уже третий год подряд представляем все эти сидры здесь».

Амбассадор рассказал также, что когда первый раз в Псков привезли традиционную сидровую продукцию, люди вообще не знали, что это такое. «Они пробовали, удивлялись, что сидры не такие, как продаются в супермаркетах. Сейчас мы видим, что приходят люди, которые были на всех предыдущих мероприятиях, которые уже спрашивают какие-то напитки, которые они пробовали до этого. Они радуются новинкам, они интересуются, они разбираются. В общем, процесс идёт, мы очень рады, что в этой части экономики России тоже очень на хорошем уровне проходит импортозамещение», - отметил Александр Курганов.

Одним словом, и сыроварение, и изготовление другой вкусной продукции на Псковщине развивается. А всевозможные ярмарки успешно знакомят с гастрономическими новинками псковичей и гостей города.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой