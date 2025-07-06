Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мошенники под видом операторов
Псков Летние террасы
Легким десертам — легкая сметана
Псковская область 80-летие Победы
Жить в Атмосфере
Господин Рейтингомер
островичи шагают в будущее
Единство в памяти. Сила в подвиге!
псковские фермеры на «Винограде»
Бизнес В Великих Луках
Что делать При укусе клеща
Рай В шалаше
Комфортные и безопасные
Задержание ректора ПсковГУ
Легкая кухня Ягодный пудинг
 
 
 
ещё Экономика 06.07.2025 21:230 Сыр и сидр: как ярмарки помогают псковским фермерам 06.07.2025 21:230 Сыр и сидр: как ярмарки помогают псковским фермерам 04.07.2025 17:050 Россельхозбанк разработал сервисы для растениеводов на платформе Своё Фермерство 04.07.2025 16:040 Александр Братчиков: Бизнес сокращает издержки из-за ставок по кредитам 04.07.2025 08:200 Аграрии заявили о рисках нехватки семян овощей 03.07.2025 20:550 «Деловая Россия» и Аркадий Мурылев подписали соглашение о сотрудничестве
 
 
 
Самое популярное 29.06.2025 18:072 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области 01.07.2025 11:544 Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО 30.06.2025 14:482 С 1 июля в Псковской области появятся министры 01.07.2025 11:562 Стали известны подробности смерти псковички, на которую рухнуло дерево 30.06.2025 17:470 В Пскове проводится проверка по факту гибели дачницы от упавшего дерева
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Сыр и сидр: как ярмарки помогают псковским фермерам

06.07.2025 21:23|ПсковКомментариев: 0

«Виноград» — это красиво, вкусно и полезно. И одноименной фестиваль, повторим за губернатором, — это не про вино. А про неделю развлекательных мероприятий на свежем воздухе, вкусную кухню и возможность продвижения своей продукции для псковских фермеров.

Псковская Лента Новостей снова побывала на ярмарке, чтобы попробовать сыры и яблочные напитки и узнать у местных сельхозпроизводителей, как помогают такие мероприятия сделать узнаваемыми местные бренды и найти новых покупателей.

 

Сыр из детства

Дегустации — неотъемлемая часть ярмарки «Виноград». Покупатели пробуют щедро нарезанные кусочки продукции сыровара Сергея Сального из Пушкинских Гор. И выбирают сыр по вкусу.

Иногда реакция гостей ярмарки неожиданная. «Как-то женщина пробовала наш брюност и закричала: «Это он!» Мы подумали: «Что случилось?» Оказывается, наш сыр похож на шоколадный сырок «Омичка», который раньше продавался. Покупательница сказала, что как будто в детство вернулась», - говорит представительница сыроварни «Сыры Сергея Сального» Евгения Македонская.

Норвежский сыр брюност - гордость сыроварни. Родина этого сыра - Норвегия, и там он готовится из козьего молока. Псковский сыровар стал делать брюност на коровьем молоке. В итоге покупатели от него в восторге.

«Шесть лет Сергей Александрович шел к производству этого сыра, чтобы повторить рецептуру норвежского аналога. Методом проб и ошибок, но достиг цели. Это сыр для истинных гурманов. Изюминка его в том, что он изготавливается из сыворотки методом томления, карамелизации лактозы и приобретает свой темный цвет и неповторимый вкус», - рассказала фермер.

Брюност Сергея Сального по достоинству оценил известный российский сыровар Олег Сирота. А покупатели зачастую его заказывают сразу большими партиями. Поклонников у этого продукта много, к тому же, его удобно хранить в холодильнике, он не портится и не теряет вкус. А благодаря стильному оформлению, небольшие кусочки сыра в ваккумной упаковке гости ярмарки с удовольствием покупают в качестве гастрономического сувенира.

 

На фестивале представлено более десяти наименований продукции сыроварни. Это как выдержанные год и три, так и молодые сыры, а также мягкие сыры, с плесенью, с трюфелями, копчёные сыры. «По статистике всех продаж, в приоритете у нас - брюност. После него - «Филамента», слабосоленый сыр, копченый на ольхе, и сырные булочки с пожитником и с итальянскими травами», - рассказала представитель сыроварни.

Евгения Македонская отмечает, что ярмарки помогают в продвижении продукции. «В первую очередь, мы знакомим новых покупателей с нашим продуктом, предоставляем бесплатную дегустацию сыров. Спасибо нашему правительству, которое приглашает на этот фестиваль. Мы с удовольствием участвуем в таких мероприятиях», - сказала она.

Лиса и сыр

Недалеко от пушкиногорских сыроваров — продукция бренда «Сырная лиса». Название новое, но продукция — уже известная псковичам и гостям города. Это сыры от фермеров Никандровых из Псковского района. На ярмарку фермеры привезли большой ассортимент сыров. «Мы увеличили его благодаря козьим сырам. Также приготовили специально для фестиваля различные сыры с мытой коркой, которых нет ни у кого», – сообщила Лариса Никандрова.

Помимо очень красивых, похожих на дирижабль, сырных голов в витрине и красивых и круглых, как яблоки, сырных булочек в корзине, Лариса Никандрова предлагает свежий и горячий сыр на гриле. Процесс приготовления происходит прямо на глазах у покупателей, минут десять - и необычное средиземноморское угощение готово. 

«Мы жарим сыр халуми. Оказалось, что ни у кого такой позиции нет», - говорит она.

Кстати, и бренд «Сырная лиса» появился благодаря одной из таких ярмарок: «Организаторы пригласили поторговать у них, но сказали, что ИП Никандрова не подходит, нужно придумать имя. Спрашиваю: «Есть время?» Говорят: «Есть», - и через час звонят: «Вы придумали?»

 

В итоге, теперь есть и фотозона с деревянными лисами — творениями воспитанников Производственно-интеграционных мастерских, и этикетки с лисичками. «Для фестиваля мы подготовили фотозону, чтобы акцент был на лисах. Их покупали в интеграционных мастерских. Еще одну лису сделала моя помощница», - рассказала она.

Ярмарки и фестивали фермеры любят и стараются принимать в них участие. «Конечно, хочется на людей посмотреть, себя показать, чему-то поучиться. Мы же учимся без конца и края у коллег, таких же сыроделов, как мы сами: как правильно подать, чем угостить, что необычного приготовить. И очень хорошо, что комитет по сельскому хозяйству помогает. Мер поддержки достаточно. Это и грантовые конкурсы «Агростартап», «Семейная ферма» и «Агротуризм». Когда помощь государства есть, развиваться можно»,- считает фермер.

Удивительный козий сыр

Другой участник «Винограда» - сыроварня «Тремпелис» - традиционно представляет на ярмарке продукцию греческой национальной кухни.

«Характерное отличие нашей продукции в том, что это аутентичные греческие сыры, которые производятся по греческой технологии, на греческом оборудовании, привезённом настоящим греком. Наш директор Ставрос приехал из Греции, из небольшого городка недалеко от Салоников, и начал тут развивать своё производство»,- рассказал представитель сыроварни Антон Петров.

На ярмарке представлены как коровьи, так и козьи сыры. «Есть и выдержанные сыры, и молодые сыры. Самый молодой сыр - это «Манури», он по структуре очень похож на творожный сыр с ярко выраженным сливочным вкусом. Есть сыры, выдержка которых может доходить до трёх лет. Выдерживаются они в специальной камере. Также технологии производства разные. Какие-то сыры формуются в обычные круглые головы, другие - под высокой температурой вытягиваются в «колбаску». Из уникальных сыров есть «Греко с бастурмой» - сыр с вкраплениями мяса, и сыры с разными добавками: перец, орегано, паприка и ряд других позиций, которые покупателям из Псковской области пришлись по душе».

 

Антон Петров рассказал, что сыроварня изготавливает и мороженое. «Недавно у нас был эксперимент удачный. Получилось мороженое сделать из козьего молока. Это продукт с минимальным содержанием лактозы», - пояснил он.

По словам собеседника, козьи сыры вызывают удивление у покупателей, когда они их пробуют. «Нет никакого запаха, лишнего привкуса. То есть сложно, в принципе, отличить козий сыр от сыра коровьего. И в этом преимущество нашей сыровальни, в том, что мы это делаем качественно», - сказал он.

Яблочное импортозамещение

Продукцию псковских сыроваров можно встретить не только на «Винограде», но и на находящейся в конце Финского парка «Станции Сидроград». Помимо напитков из яблок, на фестивале представлены и традиционные сыры из Пушкинских Гор — от фермеров Ильи Кутарина и Сергея Сального. «Все местное, мы называем сидрогастрономическая точка, по аналогии с эногастрономическим фестивалем», - сказал амбассадор традиционного сидра Национальной ассоциации производителей традиционного сидра НАПС Александр Курганов.

«Третий год подряд мы в Пскове делаем этот фестиваль, небольшой, уютный. На нашей станции мы представляем продукцию различных сидроделен, которые все объединены одним. Сидры - это традиционный яблочный напиток, который делается из яблочного сока прямого отжима», – рассказал Александр Курганов.

По его словам, в этом году, кроме российских производителей, на фестивале представлены производители из традиционных европейских сидровых регионов. «У нас здесь, наверное, порядка 12 сидроделен. Почти половина — это Псковщина. Мы очень гордимся этим, и девиз нашего фестиваля «Сидр начинается здесь» по аналогии с известным высказыванием про Псков. В рамках Северо-Запада Псковщина является житницей сидровых яблок».

Он отметил, что в Псковской области на настоящий момент работает пять сидроделен. Это «Заповедник» из Пушкинских Гор, «Тридевятое» из Опочецкого района, «Сидроверы» из Пскова, на которой, кроме производства, еще и располагается художественная галерея.  Мы хотим с нашими сидровыми активностями вписываться в разные творческие проекты. Это сидродельня Леонида Левраны в Изборске - современное предприятие, которое в прошлом году официально открылось. И это сидродельня небольшая под названием «Дикий сад». В общем, каждый год появляются какие-то новые. И мы уже третий год подряд представляем все эти сидры здесь».

 

Амбассадор рассказал также, что когда первый раз в Псков привезли традиционную сидровую продукцию, люди вообще не знали, что это такое. «Они пробовали, удивлялись, что сидры не такие, как продаются в супермаркетах. Сейчас мы видим, что приходят люди, которые были на всех предыдущих мероприятиях, которые уже спрашивают какие-то напитки, которые они пробовали до этого. Они радуются новинкам, они интересуются, они разбираются. В общем, процесс идёт, мы очень рады, что в этой части экономики России тоже очень на хорошем уровне проходит импортозамещение», - отметил Александр Курганов.

Одним словом, и сыроварение, и изготовление другой вкусной продукции на Псковщине развивается. А всевозможные ярмарки успешно знакомят с гастрономическими новинками псковичей и гостей города.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Теги: #фермер #поддержка фермеров
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 406 человек
Сюжет: Четвертая ярмарка «Виноград» в Пскове Сыр и сидр: как ярмарки помогают псковским фермерам На псковском фестивале «Виноград» выступит заслуженный коллектив Белоруссии Camerata «Битву караоке» устроят в заключительный день псковского фестиваля «Виноград» Фермер из Пушкинских Гор представила на «Винограде» продукцию «Нашей ягодки» Видеофакт: Молодой человек в странной позе с похожими на кровь пятнами замечен на псковской ярмарке «Виноград» Наступил заключительный день псковской эногастрономической ярмарки «Виноград» Михаил Ведерников: На «Винограде» в других городах псковские продукты бьют рекорды Битва дискотек пройдет на фестивале «Виноград» в Пскове О возрождении отечественного виноделия рассказали эксперты энограстрономической ярмарки «Виноград» Экоферма «Изборский страус» принимает участие в ярмарке «Виноград» На эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове установят рекорд Антон Мороз: «Виноград» - это настоящий праздник вкуса, общения и культуры Художники обвинили организатора выставок Maslo в Пскове в мошенничестве Спектакль-балаган покажут на псковской ярмарке «Виноград» 2 июля Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО Фермерскую продукцию из африканского сома представил Россельхозбанк на ярмарке «Виноград» Больше всего летом респонденты ПЛН ждут фестивали «Виноград» и «Лешуга» Тафтинговый ковер создают на фестивале «Виноград» Стала известна музыкальная программа третьего дня фестиваля «Виноград» СОБЫТИЕ: Псковские фермеры на ярмарке «Виноград» Паштет из улитки, сыр с оранжевой плесенью и любимый десерт Пушкина: чем удивляют гостей «Винограда» псковские фермеры Второй день ярмарки «Виноград» проходит в Пскове  28 виноделен соберутся на псковской ярмарке «Виноград» День открытия четвертой ярмарки «Виноград» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ Ярмарка местных фермеров на «Винограде». ФОТОРЕПОРТАЖ Эногастрономический фестиваль «Виноград» стартовал в Пскове Опубликована программа псковской эногастрономической ярмарки «Виноград» Михаил Ведерников: Ярмарка «Виноград» — отличный инструмент поддержки фермеров Битву городов организуют в рамках ярмарки «Виноград» в Пскове «Дневной дозор»: Время ли веселиться в условиях СВО? Стала известна новая схема фестиваля «Виноград» в Пскове Фотофакт: Подготовку к фестивалю «Виноград» начали в Финском парке Пскова Михаил Ведерников объяснил, зачем в Пскове проводят фестиваль «Виноград» Мимов, клоунов и эквилибристов зовут выступить на псковской ярмарке «Виноград» Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт в Пскове с 27 июня до 6 июля Фестиваль «Виноград» можно привести как пример культуры питья — Александр Котов Стартовал прием заявок на псковский эногастрономический фестиваль «Виноград-2025» Стало известно, кто станет генеральным партнером фестиваля «Виноград» в Пскове в 2025 году
06.07.2025, 22:000 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» из-за обработки борщевика 06.07.2025, 21:400 Маск подал документы на регистрацию партии 06.07.2025, 21:280 Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Пскова 06.07.2025, 21:230 Сыр и сидр: как ярмарки помогают псковским фермерам
06.07.2025, 21:200 Выставка фотоконкурса о храмах Псковской архитектурной школы откроется 8 июля 06.07.2025, 21:000 Псковские мастера представляют регион на празднике «Купалье» в Белоруссии 06.07.2025, 20:400 XXI Международный шахматный фестиваль «Псков-2025» собрал почти 200 спортсменов 06.07.2025, 20:310 Фильм Ильи Казанкова «Капитан четвертого ранга» получил главный приз псковского фестиваля «Западные ворота» 
06.07.2025, 20:200 Библиотеки Пскова приглашают на мероприятия ко Дню семьи, любви и верности 06.07.2025, 20:140 Юрий Сорокин передал для подопечных детского фонда 1 300 пар резиновой обуви 06.07.2025, 20:050 Актриса Тамара Акулова получила приз «За вклад в кинематограф» в Пскове  06.07.2025, 20:000 В Печорах заменят около 270 ламповых уличных светильников на энергосберегающие
06.07.2025, 19:480 Лучшие короткометражные фильмы назвали на псковском кинофестивале «Западные ворота» 06.07.2025, 19:400 До +28 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 7 июля 06.07.2025, 19:110 Псков стал участником проекта «Военные оркестры в парках» 06.07.2025, 19:050 В псковской деревне Кузнецово сгорел жилой дом
06.07.2025, 19:000 Мошенники пытаются взять карты россиян в аренду 06.07.2025, 19:000 Победителей кинофестиваля «Западные ворота» определили в Пскове 06.07.2025, 18:500 Пожарная тревога сработала в псковском «Акваполисе» 06.07.2025, 18:400 Авиарейс из Калининграда в Псков задерживается
06.07.2025, 18:050 Министерство культурного наследия Псковской области переезжает 06.07.2025, 17:450 Госдума рассмотрит проект для борьбы с выводом денег через счет мобильного телефона 06.07.2025, 17:250 По Северо-Западу в первой половине недели пройдёт активный циклон 06.07.2025, 17:050 «Битву караоке» устроят в заключительный день псковского фестиваля «Виноград»
06.07.2025, 17:040 Мобильный интернет на территории Пскова отсутствует практически повсеместно 06.07.2025, 16:450 Дмитрий Месхиев: «Полосатый рейс» — хорошая, веселая картина, но это не искусство 06.07.2025, 16:250 Народный фронт запустил мобильное приложение для передачи сообщений о БПЛА 06.07.2025, 16:050 На псковском фестивале «Виноград» выступит заслуженный коллектив Белоруссии Camerata
06.07.2025, 15:450 В Эстонии в море рухнул вертолет 06.07.2025, 15:400 В преддверии Дня семьи, любви и верности в Пскове проходят мастер-классы и квесты 06.07.2025, 15:340 Михаил Ведерников: Непосредственной угрозы для аэропорта сейчас не наблюдается 06.07.2025, 15:200 Аэропорт Пскова закрыт на взлет и посадку самолетов
06.07.2025, 15:100 На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность» 06.07.2025, 15:040 Предположительной причиной смерти ультрамарафонцев в Мурманской области стало переохлаждение 06.07.2025, 14:500 Пожар произошел в псковской деревне Кузнецово. ВИДЕО 06.07.2025, 14:440 На светофоре по улице Некрасова в Пскове с двух сторон перекрестка появились стрелки
06.07.2025, 14:240 Фермер из Пушкинских Гор представила на «Винограде» продукцию «Нашей ягодки» 06.07.2025, 14:040 «Гостей со всех волостей» принимали на Ивана Купалу в Пушкинском заповеднике. ФОТО 06.07.2025, 13:430 Прием заявок от псковских многодетных семей на получение автомобиля стартует 7 июля 06.07.2025, 13:230 На 163-й старт «5 вёрст» в Пскове вышли 106 бегунов
06.07.2025, 13:030 Всемирный день поцелуя празднуют 6 июля 06.07.2025, 12:420 Два человека погибли во время ультрамарафона в Мурманской области 06.07.2025, 12:220 Мальчик на велосипеде угодил под колеса Opel в Невеле 06.07.2025, 12:020 Зафиксирована первая короткая магнитная буря месяца
06.07.2025, 11:450 Финальный день кинофестиваля «Западные ворота» стартует в Пскове 06.07.2025, 11:264 Как псковские варвары римлян гоняли 06.07.2025, 11:084 «Рычащих» автомобилями водителей искали в ходе рейда ГАИ в Пскове  06.07.2025, 10:480 Переходившую дорогу в неположенном месте девушку сбили в Великих Луках
06.07.2025, 10:300 Наступил заключительный день псковской эногастрономической ярмарки «Виноград» 06.07.2025, 10:100 Два молодых человека погибли, трое пострадали в результате аварии в Великих Луках 06.07.2025, 10:021 Видеофакт: Молодой человек в странной позе с похожими на кровь пятнами замечен вблизи псковской ярмарки «Виноград» 06.07.2025, 09:400 КПРФ утвердила смену официального наименования
06.07.2025, 09:200 Съемки семейного сериала «Красная книга народов России» прошли в Изборске 06.07.2025, 09:000 День работников морского и речного флота России отмечают 6 июля 05.07.2025, 23:341 Завершился второй день фестиваля «Добрый рок» в Палкинском районе. ФОТО 05.07.2025, 23:320 Фестиваль «Хельга» и штурм крепости. ФОТОРЕПОРТАЖ
05.07.2025, 21:461 Геннадия Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ 05.07.2025, 21:300 Продолжается поиск пропавшего рыбака на велосипеде в Пыталово 05.07.2025, 21:000 Михаил Ведерников: Обновленный Курган Дружбы — место встречи и совместной работы молодежи России и Республики Беларусь 05.07.2025, 20:340 Великолукское отделение РВИО приняло участие в 66-й встрече на Кургане Дружбы
05.07.2025, 20:290 Около 500 жителей Псковской области все еще остаются без электричества 05.07.2025, 20:211 Экс-депутата Госдумы Виктора Яшина выдвинут на выборы в Псковскую гордуму 05.07.2025, 19:550 Михаил Ведерников: На «Винограде» в других городах псковские продукты бьют рекорды 05.07.2025, 19:300 Полностью освобождать от платежей по ипотеке при рождении троих детей предложили в Госдуме
05.07.2025, 19:000 Спецсеанс «Отель "Онегин"» прошел в Пскове 05.07.2025, 18:400 Жеребьевка разрешений на добычу копытных животных и медведей в Псковской области пройдет 17 июля 05.07.2025, 18:200 Фильмы швейцарских режиссеров показали на кинофестивале «Западные ворота» 05.07.2025, 18:000 В России вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за «дропперство»
05.07.2025, 17:200 Более псковских 250 детей с диабетом I типа обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы 05.07.2025, 17:000 Александр Козловский: На Кургане Дружбы нет границ — только общая история, общая боль и общая Победа 05.07.2025, 16:461 Армен Мнацаканян о Кургане Дружбы: К этому месту прикипаешь сердцем 05.07.2025, 16:400 Штурм крепости состоялся на фестивале «Хельга»
05.07.2025, 16:200 Делегация Островского района приняла участие в 66-й встрече на Кургане Дружбы 05.07.2025, 16:000 Председатель Псковского областного совета профсоюзов поздравил работников потребительской кооперации 05.07.2025, 15:450 Делегация Псковского района приняла участие в 66-й Международной встрече на Кургане Дружбы 05.07.2025, 15:400 В Госдуме призвали расширить действие единого пособия на детей до 18 лет
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru