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На псковской ярмарке «Виноград-2025» зафиксировали 106 500 посещений

С 27 июня по 6 июля в Пскове прошел фестиваль «Виноград». Организаторы зафиксировали 106 500 посещений и продажу 20 180 бутылок вина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В рамках фестиваля прошло дружеское соревнование двух фестивальных городов. «Верхний» и «Нижний» город, расположенные в разных частях фестиваля, ежедневно соревновались в кулинарном искусстве, тонкостях виноделия, музыкальном творчестве и праздничной атмосфере. На сценах двух городов провели караоке-битву, битву дискотек, выступали джазовые и фолк-коллективы из Санкт-Петербурга и Пскова.

Яркой особенностью фестиваля стал театральный променад, который связал два города. Ежедневно по улицам проходили представления от шарманщиков, ходулистов, клоунов и цирковых артистов.

В этом году фестиваль посетили туристы из Санкт-Петербурга, Москвы, Анапы и даже Праги. Гости приехали не только ради концертной программы, но чтобы составить полное впечатление о российском виноделии. На ярмарке были представлены вина всех винодельческих регионов страны, от Крыма до Средней Волги: 28 виноделен представили более 50 брендов напитка. Среди них как крупнейшие предприятия страны с миллионными оборотами бутылок в год, так и малые винодельни, которые производят не больше 5000 бутылок в год.

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В ТКД отметили, что для многих виноделен участие в «Винограде» стало шансом представить свою продукцию аудитории, которая иначе не имела бы к ней доступа: часть гостей, по наблюдению участников, специально приехала за винами и гастрономией из соседних регионов и даже из-за рубежа.

«Все лекции образовательного шатра "Винология" прошли с аншлагом даже несмотря на то, что несколько дней погода испытывала посетителей на прочность. Каждый день здесь проходили мастер-классы, лекции и дискуссии о российском виноделии. По опросам больше всех зрителям запомнились лекция от руководителя медиа офиса Ассоциации виноделов и виноградарей России Оксаны Быхановой о новом территориальном делении винодельческих зон и лекции винного эксперта Карины Согоян об автохтонных сортах винограда и стилистике оранжевых вин», - подчеркнули в дирекции.

На фестивале работала семейная зона с научными мастер-классами, развивающими играми, спектаклями для детей и родителей. Пространство было расположено в отдалении от основной застройки ярмарки в тихом месте на берегу реки Псковы. Центральной частью программы стали мастер-классы от НИЦ «Курчатовский институт» и Политехнического музея — по химии, биологии и другим научным дисциплинам.

В зоне также прошли занятия от лаборатории «Эмпирика», студии «Ананас», инженерные мастер-классы от компьютерной академии, спектакли Псковского театра кукол и «ЛЮБИмый театр» из Краснодара. Семейная зона стала одним из наиболее популярных пространств фестиваля.