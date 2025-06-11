Турниры для зрителей проходят на фестивале «Довмонт Псковский»

Пушкинский заповедник объединил джаз и спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…»

Евгений Князев: «Михайловское» — это бесконечная тропа людей к Пушкину

Александр Робин: Более тысячи артистов работают на Днях Пушкинской поэзии в «Михайловском»

Литию отслужили в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре