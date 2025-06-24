Культура

Живая история: псковичам и гостям города удалось заглянуть в XIII век

Из чего делали фляги в Средневековье, чем занимался черный кузнец, что можно изображать на щите и кто в третий раз стал победителем турнира в честь псковского князя? Это и многое другое узнали гости фестиваля «Довмонт Псковский», который несмотря на дождливую и ветреную погоду с успехом прошел в стенах Псковского кремля. Попасть из современности в XIII век помог Псковский музей-заповедник при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества. С военными подвигами и мирными занятиями наших предков познакомился обозреватель Псковской Ленты Новостей. Подробности — в репортаже.

Полное погружение

Фестиваль проходит на территории псковского Крома уже в четвертый раз. Несмотря на прекрасную погоду накануне праздника, субботний день выдался пасмурным и довольно холодным. Но вероятность дождя не остановила желающих увидеть средневековый Псков во всей его красе. Более того, по словам генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой, такая погода «дает возможность еще больше прочувствовать время средних веков», ведь у человека той эпохи не было ни зонтов, ни функциональных дождевиков.

«Человеку в жизни очень важны впечатления, эмоции. Они наполняют нашу жизнь особыми красками. Главная цель праздника — погружение в атмосферу прошлых веков. Это возможность провести прекрасный день в необыкновенном пространстве, в окружении реконструкторов и ремесленников — людей, которые наполнили свою жизнь интересом», - заметила Светлана Мельникова.

И гости праздника, действительно, с радостью рассматривали костюмы и украшения жителей средневекового Пскова, который раскинулся среди крепостных стен и древних башен. «Сфотографируй меня! Какая красота!» - сказала одна из посетительниц своей подруге, когда по центральной аллее псковского Крома в направлении ристалища стали продвигаться участники фестиваля — представители клубов исторической реконструкции во главе с самим князем Довмонтом.

В роли легендарной исторической личности уже не первый год выступает руководитель клуба «Плесков-Град» Борис Колесников. А в состав его дружины вошли реконструкторы из Пскова, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. По традиции доблестным воинам предстояло сразиться за главный приз фестиваля - хрустальный меч князя Довмонта.

«Это точная уменьшенная копия меча, который хранится на территории Крома. Меч сделан замечательными мастерами Гусь-Хрустального на заводе Особо Чистого Кварцевого Стекла. Так что приз - это тоже историческое произведение искусства», - пояснила директор Псковского музея-заповедника.

Приветствуя участников и гостей фестиваля, Светлана Мельникова отметила, что история - это не «что-то мертвое на страницах учебников», а «живое, и это с нами сегодня в древнем Кроме». «Если мы читаем при въезде в город Псков, что Россия начинается здесь, то понимаем, что Россия не кончается нигде. И как не вспомнить слова замечательного капитана Саньки Григорьева, который сделал девизом своей жизни слова: бороться и искать, найти и не сдаваться. И мы не будем сдаваться этой погоде, потому что знаем, что сегодня будет замечательный настоящий праздник. А праздник получается только тогда, когда около тебя верные друзья», - сказала она.

Фестиваль второй год проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Поэтому со словами приветствия к гостям обратился член совета организации Максим Костиков.

«Рад приветствовать вас от лица регионального отделения Российского военно-исторического общества и его председателя Александра Александровича Борисова на этом замечательном празднике. Хочу сказать огромные слова признательности Псковскому музею-заповеднику, лично Светлане Евгеньевне Мельниковой за то, что этот праздник существует, несмотря ни на какие погодные преграды. Мы точно знаем, что в конце июня князь Довмонт в Кроме со своей дружиной. Дай Бог, чтобы так было еще многие-многие годы», - отметил он.

Также организаторы поблагодарили Псковский городской молодежный центр и информационных партнеров, в том числе — Псковскую Ленту Новостей. А праздник начался реконструкцией исторического сражения русских воинов и ливонских рыцарей.

Постоим за псковские земли!

Обращаясь с напутствием к своей дружине, князь Довмонт сказал, что слышал про удаль псковичей и о том, что нет воинов яростнее: «Так покажите же свою удаль, покажите свою ярость в бою, постоим за святые псковские земли, постоим за святые города, постоим за святую Троицу. Вперед!». После таких слов проиграть битву было нельзя. И, конечно, княжеская дружина разгромила неприятеля.

Но на этом ратная часть праздника не закончилась. На большом ристалище продолжили сражаться отряды русских и европейских воинов. Как пояснил начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков, эти бои уже проходили по правилам маневра и, в отличие от предыдущей «театральной» постановки, их исход заранее никто не знал. Но все же «без всякой театрализации» в большинстве столкновений русская дружина побеждала европейских рыцарей.

«Русь готова? Европа готова?» - спрашивал ведущий у участников. И одновременно следил за зрителями. Для безопасности гостей ристалище было огорожено двумя рядами барьеров. «Внутренний коридор должен оставаться свободным. Зрителей прошу не заходить во внутренний круг, следите за детьми», - предупреждал он.

Воинов от ударов защищали доспехи и щиты. Кстати, щитом реконструкторы пользуются более правильно, чем, например, киноактеры. «К сожалению, в кинематографе очень часто происходит так: у человека есть щит и меч, но очевидно, часто актёру щит мешает, и он почему-то атакует мечом и защищается мечом, а с щитом он делает какие-то непонятные движения», - рассказал Максим Колпаков.

Что касается снаряжения, то распространенным доспехом этого периода (речь идет о XIII-XVI веках) была рубаха из железных колец - кольчуга. Также у некоторых реконструкторов были доспехи и из металлических пластин. «Такая чешуя даёт неплохую защиту», - пояснил Максим Колпаков. И обратил внимание на элементы скрытой современной защиты: «Вставить зубы стоит дорого, поэтому у многих капы. Все, что очень важно современному мужчине, должно остаться при нём».

Научиться ремеслу

Впрочем, средневековье — это не только бесконечные сражения. Мирная жизнь Пскова была представлена разнообразными ремеслами, играми, музыкой и танцами.

У посетителей была возможность приобщиться к ремеслам и даже чему-то научиться. Например чеканить монеты. «Молодец! Держи молоток двумя руками и бей!» - подбадривал малыша сотрудник Псковского музея-заповедника Михаил.

«Монетки мы делаем из свинца. В оригинале, конечно же, было серебро. Но зато оригинал был меньше чем то, что получается у нас. Недаром настоящие маленькие серебряные монетки называют чешуйками. А у нас монеты большие с изображением Довмонта Псковского на одной стороне и надписью «Деньга Псковская» - на другой», - рассказал он.

Пятиклассница Варя научилась на празднике ткать тесемку и даже небольшое полотно, похожее на гобелен. «Настоящий гобелен делается только во Франции на мануфактуре гобелена. Все остальное является шпалерным ткачеством. Мы делаем небольшой образец на рамочке. Получится квадратик, который можно будет оформить как панно на стену, использовать на кухне как прихваточку или подставку под горячее», - рассказала представитель клуба «Рать» из Великого Новгорода Дарья.

Павел из клуба исторической реконструкции «Легенда» мог научить делать несложные ювелирные украшения: колечки, браслеты. «Вы находитесь в средневековой ювелирной мастерской. Более правильно ее назвать мастерская злато- или сереброкузнеца. В нашем языке это слово практически исчезло. А вот, например, в английском языке до сих пор сохранилась фамилия Голдсмит - кузнец по золоту. Такие мастера в средневековье работали с любым цветным металлом. Делали не только украшения, но и посуду, церковную утварь», - рассказал он.

По словам ювелира, златокузнецы занимались изделиями из светлого и драгоценного металлов, а со сталью и железом работали черные кузнецы. «Черный - это не уничижительное слово. Дело в том, что если мы будем ковать медь, золото или серебро, они будут продолжать остаться такого же цвета, как и были. А железо станет черным. Поэтому - черный кузнец», - пояснил Павел.

Представитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» и артели псковских мастеров «Рыжая рысь» Евгений Рудый показал, как сделать флягу из кожи. Все просто: кожа прошивается, набивается зерном, обрабатывается воском. «Такая фляга хорошо держит форму. И можно наливать воду», - сказал он.

Евгений также рассказал о том, что еще можно делать из кожи. «Этот материал мы любим за эластичность, износостойкость, за то, что пропускает и держит воздух, может согревать. Поэтому из него делалась обувь, сумочки, конская упряжь. В кожаной обуви мы ходим целыми днями, и ничего. Когда промокает, конечно, становится грустно. Но под средневековыми сапогами - шерстяной носок. Если двигаешься - он греет», - пояснил реконструктор.

А клуб исторической реконструкции «Усадьба» совместно с «Пространством купца Лапина» демонстрировал гостям искусство солодоварения. «Большие металлические емкости были доступны далеко не всем крестьянам, а варить напитки хотелось. Поэтому использовали деревянные бочки и клали туда раскаленные камни», - рассказал представитель клуба Никита Подлинев. И показал гостям, как это делалось раньше. Большими деревянными щипцами ловко подхватил раскаленный камень и отправил в бочку со смесью. «Этим щипцам больше 100 лет. Конструкция очень примитивная и очень рабочая. Все гениальное просто», - заметил он.

Щит и хрустальный меч

Псковский музей-заповедник в этом году подготовил новые мастер-классы. Например, «Роспись щита». «Щит — это не просто защита во время боя. Он носит глубокую символику, принадлежность к определенной традиции», - пояснила директор музея Светлана Мельникова.

Мастер-класс пользовался огромной популярностью у детей. «У нас есть небольшие сувенирные щиты, которые гости могут расписывать и забирать на память. И парочка настоящих щитов, которые мои одноклубники любезно дали поиграть зрителям. Их можно раскрасить, но нельзя забрать. Один щит юноша начал раскрашивать, но потом его родители забрали», - рассказала представитель клуба «Орден» Дарья.

Девушка разъясняла юным помощникам основные правила геральдики. «Остальное - уже полет фантазии детей», - сказала она. Например, псковский школьник Игорь изобразил на своем щите щуку на желтом фоне. «Щука — это хищник, - пояснил он. - Желтый цвет обозначает металл».

Надо сказать, что на празднике было много площадок именно для маленьких посетителей. Пятилетнему псковичу Василию понравилось быть рыцарем, защищающим крепость из сена. Его мама Ирина заметила, что такие площадки - отличное место для любого возраста.

Сотрудник музея Степан рассказывал о том, как играть в средневековые настольные игры. Например, в «Дальдозу». «Это скандинавская игра, которая является вариацией абордажного боя. Бросаем кости - надо, чтобы выпала буква А. Она активирует фишки. Мы ходим через корму на поле противника и начинаем уничтожать его фишки», - рассказал он, отметив, что игра интересна не только старшим, но и младшим школьникам.

Детей и взрослых также развлекали фокусники. «Жизнь средневекового человека — это не только борьба за выживание, нам захотелось показать, как украшали свою жизнь люди в средние века. Были бродячие актеры, были фокусники, жонглеры. Все они представлены сегодня на празднике», - рассказала директор музея.

В течение дня гости праздника могли попробовать средневековой еды, научиться историческим танцам и послушать выступления музыкальных коллективов. И, конечно, стать свидетелями битвы за «Хрустальный меч князя Довмонта».

В борьбе за главный приз участвовало восемь бойцов различных клубов исторической реконструкции. Сначала прошли поединки между четырьмя парами воинов. Победители сразились в полуфинале. И, наконец, на большом ристалище под дождем состоялось финальное сражение, по итогам которого уменьшенная копия меча Довмонта-Тимофея досталась бойцу псковского клуба «Орден» Дмитрию Куропаткину по прозвищу Волк.

Интересно, что Волк становится обладателем хрустального меча уже третий год подряд. «Довмонт княжил 33 года. Если Дмитрий найдет в себе силы участвовать еще в 30 фестивалях и одержит победу, он соберет коллекцию из 33 мечей», - пошутили организаторы

«Я счастлива, что это пскович. И поскольку мы находимся сейчас в Доме Святой Троицы, наверное, это органично и естественно, что непобедимый Куропаткин в третий раз получает хрустальный меч, с чем мы его и поздравляем», - сказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Под прекрасную музыку фолк-рок группы «ТЕРН» завершился насыщенный и интересный день в средневековом Пскове. Но праздник обязательно вернется в стены кремля. Тем более, в следующем году фестиваль «Довмонт Псковский» пройдет в пятый раз, а музей-заповедник отметит 150 летний юбилей. Это значит, что псковичей и гостей города ждет еще более яркое и интересное событие.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой