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Культура

Более 2 000 человек посетили фестиваль «Довмонт Псковский»

30.06.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

Более 2 000 человек посетили фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

На один день более 2 000 гостей и участников праздника погрузились в атмосферу настоящего Средневековья. В формате фестивале на территории Псковского кремля событие прошло уже в четвертый раз.

«Мы думаем, что история – это что-то мертвое на страницах учебников, но поверьте, это живое и это с нами сегодня в этом древнем Кроме. Гостей ждет замечательный, настоящий праздник, который может получиться только тогда, когда рядом с тобой верные друзья и соратники», – приветствовала гостей открытия фестиваля генеральный директор псковского музея Светлана Мельникова.

Вместе с музеем организаторами события выступают Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие во второй раз проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. 

Также Светлана Мельникова пригласила гостей на следующий юбилейный праздник исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 2026, который пройдет в год 150-летию Псковского музея-заповедника. 

После торжественного открытия посетителей ждали многочисленные мастер-классы и развлечения. Работали ремесленные мастерские, в военных лагерях дружин можно было увидеть, как проходил быт жителей древнего Пскова и других городов, попробовать средневековую кухню и послушать музыку той эпохи.

В этом году значительно расширилась география клубов-участников фестиваля. Впервые были представлены объединения Rolfheim из Санкт-Петербурга и «ПЛК Смоленский полк» из Смоленска. Традиционно в празднике приняли участие клубы из Ленинградской области, Великого Новгорода и Пскова.

Особенно ярко организаторы представили программу для самых юных гостей. Работала музейная мастерская, а также площадки с уличными играми, детским «конным» и лучным турнирами. Самые смелые могли взять штурмом крепость из сена.

Изюминкой фестиваля в этот раз стало выступление настоящего фокусника из Московской области Евгения Шора. Гости увидели, какие трюки мог показывать иллюзионист в XIII веке, как можно при помощи всего трех стаканчиков обмануть толпу, а также насколько бездонна шляпа фокусника. Также впервые на празднике представили шоу ходулистов участники Псковского цирка.

 
«Я приехала из Луги, а мои друзья из Санкт-Петербурга. Мы давно собирались к вам в город и увидели, что пройдет такой фестиваль, поэтому решили его посетить. Мы увидели захватывающие рыцарские бои, которые нам очень понравились, впечатляющие фокусы, из мастер-классов успели отчеканить монетку на память и пописать на бересте. Так что очень много мероприятий – это очень классно, всем советуем!» – поделились впечатлениями гости фестиваля Елена Яковлева, Инна и Андрей Чаускины.

Ключевым же событием фестиваля стала серия зрелищных и увлекательных поединков за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта. Финал всех боев ознаменовался триумфальной победой воина из клуба «Орден» Дмитрия Куропаткина (Волка), который в третий раз стал обладателем трофея.

Завершился праздник концертом фолк-рок-группы «Тёрн». В музыке коллектива старинная народная песня встречается с синтетическим современным звуком.

«Благодарим всех, кто совершил это удивительное путешествие в Средневековье вместе с нами», - отметили в музее.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. ПЛН выступает информационным партнером «Довмонта Псковского».

Источник: Псковская Лента Новостей
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