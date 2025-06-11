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Сцена / Фестивали

Бои за хрустальный меч Князя Довмонта стартовали на фестивале «Довмонт Псковский»

28.06.2025 18:49|ПсковКомментариев: 0

Бои за хрустальный меч Князя Довмонта стартовали на фестивале «Довмонт Псковский» в Псковском кремле 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В турнире приняли участие восемь участников. Бой проходит до 10 попаданий. Главный судья — реконструктор Игорь Бухаров. 

 

Ранее на фестивале уже прошли  битвы «троек», турнир копейщиков, детский турнир «стойкости», детский «конный» и лучный турнир среди посетителей.  

 

В 20.00 перед гостями фестиваля выступит фолк-группа «Терн». 

 

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».

Теги: #Довмонт Псковский
Источник: Псковская Лента Новостей
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