Хрустальный меч князя Довмонта вновь получил боец Дмитрий Куропаткин из псковского клуба «Орден», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
В финальном бою столкнулись два бойца клуба «Орден». Первый бой закончился с счетом 10:10. Второй — 3:1.
Ранее он дважды получал хрустальный меч Князя Довмонта.
Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».