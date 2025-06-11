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Сцена / Фестивали

Хрустальный меч князя Довмонта вновь получил боец Дмитрий Куропаткин

28.06.2025 19:42|ПсковКомментариев: 0

Хрустальный меч князя Довмонта вновь получил боец Дмитрий Куропаткин из псковского клуба «Орден», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В финальном бою столкнулись два бойца клуба «Орден». Первый бой закончился с счетом 10:10. Второй — 3:1.

 

Ранее он дважды получал хрустальный меч Князя Довмонта.

 

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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