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Концерт фолк-рок группы «Терн» звучит на фестивале «Довмонт Псковский»

Концерт фолк-рок группы «Терн» звучит на фестивале «Довмонт Псковский» в Псковском кремле 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Тёрн – группа, открывшая портал в современность для народного творчества. В музыке коллектива старинная народная песня встречается с суровой реальностью современного звука. Гусли работают от розетки, а компанию им составляют синтезатор и рок-гитары. Изюминкой коллектива является уникальный вокал участниц. На фестивале можно будет услышать лучшие композиции фолк-рок группы в авторской аранжировке.

Концерт стал финальным аккордом исторического праздника. Начало в 20:00.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.