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На эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове установят рекорд

Самый длинный тост в формате «открытого микрофона» будет произнесен на эногастрономичсекой ярмарке «Виноград» 5 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: ТКД

В эту субботу в Пскове фестиваль отметит важную дату — 100-й день проведения фестивалей «Виноград» по всей стране. В честь этого будет установлен рекорд — проведен тост-марафон.

Все желающие принять участие в рекорде должны пройти регистрацию. Подробности участия в соцсетях эногастрономической ярмарки «Виноград» в «ВКонтакте» и Telegram. Количество мест ограничено.



Мероприятие пройдет 5 июля в 20:00, Нижний город (Финский парк), сцена рядом с шатром «Винология».

Генеральный спонсор эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове - АО «Россельхозбанк».