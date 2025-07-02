Битва дискотек пройдет на фестивале «Виноград» в Пскове

Битва дискотек двух эпох — «Нулевые» против «Девяностых» состоится сегодня, 5 июля, на а эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: ТКД
Начало битвы назначено на 20:00.
Музыкальная атмосфера разделится следующим образом:
• Верхний город (Парк Строителей): DJ Boykoff и «Дискотека 90-х».
• Нижний город (Финский парк): DJ Pablo и хиты «Дискотеки 2000-х».
«Надень удобную обувь и приготовься танцевать до упаду», - обратились к псковичам в ТКД.
Генеральным спонсором ярмарки «Виноград» выступает АО «Россельхозбанк».