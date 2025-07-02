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Михаил Ведерников: На «Винограде» в других городах псковские продукты бьют рекорды

Продукты псковских фермеров, представленные в других городах на эногастрономической ярмарке «Виноград», пользуются большим спросом и бьют рекорды, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Губернатор вместе с гостями кинофестиваля «Западные ворота» посетилэногастрономическую ярмарку «Виноград», которая теперь проходит в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«Мероприятие традиционно востребовано: за неделю 70 тысяч человек посетили более 60 познавательных лекций и мастер-классов (в том числе от стратегического научного партнера НИЦ "Курчатовский институт" и Политехнического музея), познакомились с продукцией 30 хозяйств из Крыма, Кубани, Кавказа, Дона и, конечно, Псковской области», — рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона пообщался с местными фермерами и отметил, что на «Винограде» в других городах псковские продукты бьют рекорды: псковские сыры и улитки, по его словам, «идут нарасхват на всех площадках».

«Например, в Уфе наши чебуреки продавали по 4,5 тысячи штук за смену – в Республике Башкортостан это часть национальной кухни. Здорово, что такие мероприятия объединяют разные регионы и знакомят людей с новыми вкусами. Наша продукция продолжает шагать по стране широким шагом», — заключил губернатор.