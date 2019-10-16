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Елизавета Барышникова: Симфонический оркестр - главный символ перемен в Псковской филармонии

Симфонический оркестр - главный символ перемен в Псковской областной филармонии. Эта заслуга главного дирижера Николая Хондзинского. Такое мнение высказала директор областного культурного учреждения Елизавета Барышникова сегодня, 18 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

По мнению Барышниковой, с момента начала его руководства в областной филармонии произошли колоссальные перемены - появились новые программы, по-новому стал звучать оркестр.

«Все успехи по звучанию и продвижению оркестра - его заслуга. Вклад Николая Хондзинского в проекты, в культурную составляющую филармонии сложно переоценить», - уверена директор филармонии.

По мнению Елизаветы Барышниковой, Хондзинского можно назвать дирижером мирового уровня, потому что далеко не все дирижеры с мировым именем могут работать с Мариинским оркестром.

Также в прямом эфире директор Псковской филармонии поделилась планами учреждения на следующий сезон. Она сообщила, что, возможно, пригласят еще одного дирижера, но особой необходимости в этом нет.

По словам Елизаветы Барышниковой, слушатели довольны, сейчас в областной филармонии сформировалась команда профессионалов.