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Концерт в поддержку Анастасиевской часовни состоится в Пскове 30 января

Благотворительный концерт пианиста, лауреата многочисленных международных конкурсов Александра Ключко пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Концерт посвящен 110-летнему юбилею со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни (1911–1913 гг.). В создании памятника принимали участие два выдающихся деятеля культуры начала ХХ века – архитектор А. В. Щусев и художник Н. К. Рерих. Часовня является частью Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Сборы от концертов будут направлены на реставрацию бесценных настенных росписей архитектурного шедевра Псковской земли.

В программе:

- А. Скрябин. Соната № 5, соч. 53

- Ф. Шопен. Nocturne in B major Op. 62 No. 1

- Л. Бетховен. Соната №31

- М. Мусоргский. «Картинки с выставки», «Старый замок»

- М. Мусоргский. «Картинки с выставки», «Богатырские ворота»

Александра Ключко родился в Саранске в 2000 году. Обучался в Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена, в Ecole Normale De Musique в Париже, с 2021 года – студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Выступал в залах Московской филармонии, Московской консерватории, в Большом театре, Зале Альфреда Корто (Париж), Дворце фестивалей Кантабрии (Сантандер). Принимал участие в международных фестивалях «Звёзды на Байкале» (г. Иркутск) и Gradus Piano Festival (г. Орхус, Дания). Неоднократно играл с ведущими симфоническими оркестрами России, Казахстана, Испании.

Лауреат международных конкурсов, среди которых VI Международный конкурс пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко (I премия, Екатеринбург, 2016), IV Международный фестиваль классической музыки и конкурс молодых пианистов Astana Piano Passion (I премия и Гран-при, Астана, Казахстан, 2017), XX Международный конкурс пианистов Иль-де-Франс (I премия, Мезон-Лаффит, Франция, 2018). В 2018 г. завоевал III премию на XIX Международном конкурсе пианистов Паломы О’Ши в Сантандере (Испания).

Концерт начнется в 19:00. Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии.