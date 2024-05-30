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Квинтет «Невский джаз» даст концерт в Псковской областной филармонии

Квинтет «Невский джаз» представят 7 января в Псковской областной филармонии программу «Морозный джаз горячих сердец». Об этом сообщили Telegram-канале большого концертного зала Псковской областной филармонии.

Изображение: БКЗ / Telegram-канал

Мастера петербургской сцены — Григорий Воскобойник (контрабас), Сергей Тарусин (рояль), Игорь Тимофеев (саксофон), Алексей Шихов (барабаны) и Тоня Плетцер (вокал) — представят зрителям яркую программу, в которую вошли джазовые стандарты, блюз, босанова и лирические джазовые баллады, а также известные композиции легендарных джазменов.

Атмосфера концерта будет создана благодаря сочетанию рояля, контрабаса, саксофона и ударных инструментов. Музыканты планируют не просто исполнить произведения, а подарить зрителям момент импровизации и гармонии, который невозможно воспроизвести, рассказали в филармонии.