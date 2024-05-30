Псков стал участником проекта «Военные оркестры в парках»

В третий раз «Музыкальная экспедиция» пройдет в Покровской башне в Пскове

Сцена / Концерты

В третий раз «Музыкальная экспедиция» пройдет в Покровской башне в Пскове

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога