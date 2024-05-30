В третий раз «Музыкальная экспедиция» пройдет в Покровской башне в Пскове

Масштабный фестиваль «Музыкальная экспедиция» состоится в Покровской башне сегодня, 14 июля, сообщили в официальной группе мероприятия.
Изображение: «Музыкальная экспедиция» / ВКонтакте
Музыкальный фестиваль пройдет в музее в третий раз. Музыканты исполнят Струнный квинтет Моцарта, Каприччио для струнного секстета Штрауса и Струнный квинтет Шуберта.
Перед псковской публикой выступят:
Фестиваль начнется в 20:00 в Покровской башне (улица Свердлова, дом 3).
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7(8112)33-10-65.