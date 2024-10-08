Сцена / Новости

Творческие подростки встретились с актерами Псковского театра драмы

В Школе креативных индустрий прошла встреча с актерами Псковского театра драмы Максимом Митяшиным и Алексеем Уховым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото: Псковский театр драмы

Мероприятие организовали для подростков, обучающихся на творческих направлениях школы, и участников «Движения Первых». Основной темой обсуждения стал новый сериал Дмитрия Месхиева «Царь ночи», в котором артисты исполнили главные роли.

На встрече школьники задали множество вопросов. Они интересовались, как актеры работают над ролями в кино и театре, как они выбрали актерскую профессию и как проходит работа на съемочной площадке.

Актеры поделились своими впечатлениями о съемках и подготовке к ролям, а также рассказали о различиях между работой на сцене театра и на съемочной площадке.

Сериал «Царь ночи» является исторической драмой Дмитрия Месхиева, премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER. В главных ролях снялись Максим Митяшин, Алексей Ухов, Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков, Александр Галибин, Алексей Ярмущик и Алиса Рейфер. Более десяти актеров труппы Псковского театра драмы участвуют в проекте.

Школа креативных индустрий представляет собой образовательный центр для подростков от 12 до 17 лет, интересующихся современными цифровыми технологиями и творчеством. Специалисты Псковского театра драмы также передают свой опыт ученикам ШКИ. Заведующий художественно-постановочной частью Борис Никитин преподает направление «Звукорежиссура и саунд-дизайн», заместитель художественного руководителя по фестивально-гастрольной деятельности Диана Бартенева руководит Губернаторским курсом ШКИ.