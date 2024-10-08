Сцена / Новости

Псковский театр драмы присоединился к «черной пятнице»

Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина присоединился к одной из крупнейших акций — «черной пятнице», сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Изображение: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

Акция продлится с 11 по 14 ноября включительно.

В акцию вошло девять спектаклей репертуара крупной формы, среди них и топовые новинки — «Маленькие трагедии» Александра Пушкина (18 ноября, 5 декабря), «Битва жизни» Чарльза Диккенса (25, 26 ноября и 20, 25 декабря), «Мой не мой» Андрея Иванова (29, 30 ноября), «Влюбленные» Карло Гольдони (23, 28 декабря), спектакли, находящиеся на пике популярности уже продолжительное время, — «Лягушки» Мо Яня (21 ноября, 18 декабря), «Морфий» (3 декабря) и «Зойкина квартира» (6 декабря) Михаила Булгакова, «Соседи» Георгия Голубенко, Леонида Сущенко, Валерия Хаита (7 декабря), «Ревизор» Николая Гоголя (16 декабря).