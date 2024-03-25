Сцена / Проекты

Мультимедийный спектакль «Псков - город-воин». ВИДЕО (полная версия)

Мультимедийный спектакль «Псков - город-воин» демонстрировали в Довмонтовом городе Псковского Кремля. Сеансы проходили с 26 апреля по 8 мая ежедневно в 21:30 и 22:30.

Михаил Ведерников: День Победы – это сакральный праздник для каждой семьи нашей страны

В России начались длинные выходные

День Победы празднуют в России 9 мая

Медали «За доблесть в службе» вручили сотрудникам псковского УМВД

Цветы к Могиле Неизвестного солдата возложили в Пскове. ФОТО

9 мая без парада и салютов: как псковичи праздновали День Победы за последние пять лет

Новый выставочный комплекс открылся в Псковском музее ко Дню Победы

«Беседка»: Премьера киноальманаха «Забытые». ВИДЕО

Мультимедийный спектакль «Псков - город-воин». ВИДЕО (полная версия)

Выставку к 30-летию организации «След Пантеры» открыли в Детском парке Пскова

Самый главный праздник

Выставка в память о погибших во время Великой Отечественной войны земляках открылась в Изборске

Псковский театр драмы представил афишу на праздничные выходные

Псковские следователи благоустроили посвященный событиям Великой Отечественной войны мемориал

Под окнами ветеранов в Великих Луках дают концерты

Серию публикаций о принимавших участие в Великой Отечественной войне сотрудниках продолжают в Псковском музее

День открытых дверей пройдет в главном здании Псковского музея-заповедника 9 мая

Негасимый огонь памяти: праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Пскове

Памятные акции проходят в Пскове в преддверии Дня Победы

Спектакль, концерты и выставки: 79-ю годовщину Победы отмечают в Великих Луках

«Беседка»: «Бал Победы» в Пскове. ВИДЕО

Георгиевские ленточки раздали водителям в Великих Луках

«Бал Победы» в Пскове переносится на 13 мая

Псковские курсанты рассказали школьникам о подвигах героев Великой Отечественной войны

Серию публикаций о принимавших участие в Великой Отечественной войне сотрудниках начал Псковский музей

Группа «Газпром межрегионгаз» подготовила мемориалы с Вечными огнями к годовщине Дня Победы

Псковичам напомнили об акциях в преддверии Дня Победы

Участники патриотического автопробега передали псковичам частицу Вечного огня с Поклонной горы

Псковские курсанты посетили музей оккупации

Сухой душ и маскировочные сети научат делать на «Балу Победы» в Пскове

Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

К обеспечению безопасности в период майских праздников готовится псковская Росгвардия

Псковичей приглашают установить свой рекорд в рамках акции ко Дню победы

Ветераны в мае смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах в Псковской области

Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая

Михаил Ведерников о праздновании Дня Победы: Главным вызовом остается обеспечение безопасности