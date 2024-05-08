Общество

Экспонаты с «Вахты памяти» представили в павильоне Псковской области на выставке «Россия»

Экспонаты с «Вахты памяти», которая состоялась в Псковской области, представили в павильоне региона на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Молодежь Псковской области».

Среди экспонатов:

- солдатский медальон с капсулой и вкладышем красноармейца Ильи Балобонова 1913 года рождения. Пропал без вести в 1943 году. Найден в 2011 году. Захоронен 8 мая 2011 года в деревне Старицы Себежского района.

- ложка рядового минометчика Василия Кириллова 1925 года рождения. Погиб 18 марта 1944 года. Найден 11 мая 2019 года в Псковской районе поисковым отрядом «Обелиск». Захоронен 1 августа 2019 года на братском воинском захоронении «Жидилов Бор».

- котелок красноармейца, шофера Семёна Барба 1921 года рождения. Пропал без вести в 1944 году. Найден 10 октября 2010 года в Невельском районе поисковым отрядом «Обелиск». Захоронен 27 июля 2011 года на братском воинском захоронении «Жидилов Бор».

- медаль «За отвагу» командира отделения разведки 374 СП 128 СД младшего сержанта Павла Розова 1913 года рождения. Погиб 10 марта 1944 года. Найден в июле 2017 года на «Кривой версте» Псковского района поисковым отрядом «Обелиск». Захоронен 26 июля 2018 года на братском воинском захоронении «Жидилов Бор».

Кружка красноармейца Никиты Кабанова 1906 года рождения. Пропал без вести в 1943 году. Найден в Невельском районе поисковым отрядом «Обелиск». Захоронен 8 мая 2010 года в деревне Усть-Долысы Невельского района.

Напомним, в этом году Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След "Пантеры"» исполнилось 30 лет.