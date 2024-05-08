Общество

Росгвардейцы почтили память героев Великой Отечественной войны в Пскове

Псковские росгвардейцы во главе с начальником регионального управления Росгвардии полковником полиции Игорем Ивановым почтили память защитников Пскова и Героя Советского Союза Николая Васильева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы возложили гирлянду воинской славы и цветы к памятному знаку, установленного в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений и воинов-саперов 50-го отдельного инженерного батальона.

Кроме того, руководители регионального управления Росгвардии возложили цветы к мемориальной доске командира 2-й партизанской бригады Героя Советского Союза Николая Васильева.

Памятный знак установлен росгвардейцами в 2020 году на фасаде здания территориального управления, которое располагается на улице, названной в честь Николая Васильева.

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания.