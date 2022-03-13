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Сцена / Спектакли

Псковский драмтеатр готовится к премьере по пьесе Чехова

21.03.2022 17:06|ПсковКомментариев: 0

Псковский драмтеатр готовится к премьере по пьесе Чехова «Дядя Ваня». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Изображения здесь и далее: пресс-служба Псковского драмтеатра

30 и 31 марта на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Дядя Ваня» по Чехову. Режиссером спектакля стал Павел Зобнин.

«Дядя Ваня» – одна из самых известных пьес мировой драматургии, к которой уже более века обращаются культовые режиссеры и главные российские и мировые театры. «Дядя Ваня» – это исследование великим Чеховым драмы человеческой души, это концентрат обыденности, переходящей в вечность, добавили в пресс-службе театра.

«Обычный человек – вот что интересно Чехову. Изучать обычность и находить в этом где-то юмор, где-то глупость, где-то веру и надежду, а где-то и любовь – чувство в данном случае довольно простое, жестокое, мучительное», – отмечает режиссер.

«Дядя Ваня» Чехова, по мнению творческой команды спектакля, – это зеркало. А вот стыдиться увиденного отражения или жалеть его, презирать или сочувствовать – решать зрителю.

«Чехов – тот еще шутник, язва и циник. Он не размазня-интеллигент, как я думал раньше, он дерзкий, ироничный, смеющийся автор. Он видел всю эту серость, тоску, грязь и писал об этом, чтобы люди посмотрели на персонажей, как в зеркало, и чтобы им после этого стало стыдно перед собой. Так скучно и вяло ведут себя персонажи Чехова не потому, что он скучный, и не потому, что он этого желал, наоборот, он хотел, чтобы человек таким не был», – поделился артист Георгий Болонев.

Павел Зобнин – приверженец русского психологического театра «по Станиславскому» – вместе с актерами подробно разбирает пьесу, попутно обращаясь к биографии и другим произведениям Чехова, задает ей неожиданные вопросы, ищет свежие и незаштампованные решения и образы. У тех, кто помоложе, на спектакле появится шанс увидеть живого, а не томно-манерного Чехова. Те, кто постарше, вряд ли останутся равнодушны к горестным метаниям героев, однажды осенью в деревне вдруг осознавших, что их жизнь была напрасна.

В спектакле заняты: заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, заслуженная артистка России Ирина Смирнова, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Георгий Болонев, Александра Кашина и др.

Премьера спектакля «Дядя Ваня» состоится на большой сцене Псковского театра драмы 30 и 31 марта. Билеты и подробности на сайте театра.

Павел Зобнин – известный российский театральный режиссер, один из самых успешных учеников Сергея Женовача. Поставил несколько десятков спектаклей в театрах России и Эстонии, принимал участие в режиссерских лабораториях в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Калининграде, Таллине, Ростове-на-Дону, Казани, Омске и других городах. Спектакль Павла Зобнина «Отец» (2018) был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в четырех номинациях.

Над сценографией и костюмами к спектаклю работал Евгений Лемешонок, известный театральный художник из Новосибирска, дважды номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» за костюмы к спектаклям «Я.Другой.Такой.Страны» и «Ак и человечество» Дмитрия Егорова.

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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