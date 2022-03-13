Псковский драмтеатр готовится к премьере по пьесе Чехова «Дядя Ваня». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
Изображения здесь и далее: пресс-служба Псковского драмтеатра
30 и 31 марта на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Дядя Ваня» по Чехову. Режиссером спектакля стал Павел Зобнин.
«Дядя Ваня» – одна из самых известных пьес мировой драматургии, к которой уже более века обращаются культовые режиссеры и главные российские и мировые театры. «Дядя Ваня» – это исследование великим Чеховым драмы человеческой души, это концентрат обыденности, переходящей в вечность, добавили в пресс-службе театра.
«Дядя Ваня» Чехова, по мнению творческой команды спектакля, – это зеркало. А вот стыдиться увиденного отражения или жалеть его, презирать или сочувствовать – решать зрителю.
Павел Зобнин – приверженец русского психологического театра «по Станиславскому» – вместе с актерами подробно разбирает пьесу, попутно обращаясь к биографии и другим произведениям Чехова, задает ей неожиданные вопросы, ищет свежие и незаштампованные решения и образы. У тех, кто помоложе, на спектакле появится шанс увидеть живого, а не томно-манерного Чехова. Те, кто постарше, вряд ли останутся равнодушны к горестным метаниям героев, однажды осенью в деревне вдруг осознавших, что их жизнь была напрасна.
В спектакле заняты: заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, заслуженная артистка России Ирина Смирнова, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Георгий Болонев, Александра Кашина и др.
Премьера спектакля «Дядя Ваня» состоится на большой сцене Псковского театра драмы 30 и 31 марта. Билеты и подробности на сайте театра.
Павел Зобнин – известный российский театральный режиссер, один из самых успешных учеников Сергея Женовача. Поставил несколько десятков спектаклей в театрах России и Эстонии, принимал участие в режиссерских лабораториях в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Калининграде, Таллине, Ростове-на-Дону, Казани, Омске и других городах. Спектакль Павла Зобнина «Отец» (2018) был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в четырех номинациях.
Над сценографией и костюмами к спектаклю работал Евгений Лемешонок, известный театральный художник из Новосибирска, дважды номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» за костюмы к спектаклям «Я.Другой.Такой.Страны» и «Ак и человечество» Дмитрия Егорова.