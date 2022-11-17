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Кукольный спектакль «Пётр I» покажут в Пскове

Детский театр «Город Муз» представит премьеру кукольного спектакля «Пётр I» 26 ноября в Пскове при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Гастрольный тур театра пройдет с 26 по 27 ноября, будут представлены шесть премьерных показов спектакля. Вход на все спектакли будет бесплатным. Партнерами проекта, инициированного АНО «Центр современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ», стали Псковский музей-заповедник, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковское областное отделение Российского детского фонда, Псковский городской молодёжный центр, Централизованная библиотечная система Пскова (Библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева), Центр «Добрея».

Премьера спектакля приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения первого императора Всероссийского Петра Первого. Зрителями спектакля станут дети дошкольного и младшего школьного возраста. Спектакль адаптирован для просмотра детьми с ограниченными возможностями здоровья – как в специализированных ЛПУ, так и в инклюзивных группах. Премьерные показы спектакля пройдут пяти городах в музеях, библиотеках, социальных центрах и театрах, отметили организаторы.

Оригинальная концепция спектакля заключается в объединении театра кукол с интерактивным представлением. В спектакле будут присутствовать атрибуты театра кукол и ведущие – неизменные спутники интерактивного представления, они будут общаться со зрителем, комментировать происходящее, задавать темпо-ритм спектакля.

Спектакль повествует о наиболее выдающихся деяниях Петра Первого: основании Санкт-Петербурга, развитии мореплавания, войне со Шведами, а еще об интересных нововведения императора: кофе, картошке и цветах. Сценарий спектакля основан на воспоминаниях современников, исторических фактах и указах. Дети станут полноценными участниками спектакля – смогут продемонстрировать свою смекалку в ответах на вопросы и ловкость в интерактивных заданиях, а также научатся основным приемам и правилам этикета.

«Исторические костюмы, могучая фигура Петра, куклы с элементами механики, неожиданные смены пространства – составляющие яркого художественного решения спектакля, благодаря которым не только дети, но и взрослые окунутся в мир образной и особой художественной логики. Зрители узнают и увидят, о чем же думал Петр Первый, что было у него на душе, ведь в театре возможны любые перевоплощения, а дистанция между героями и зрителем исчезает», - раскрыли концепцию спектакля организаторы.

Расписание премьерных показов в Пскове:

26 ноября, суббота, 12.30

Добрый центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Добрея». Адрес: улица Владимирская, дом №5. Запись на спектакль: https://vk.com/cda.dobrea.

26 ноября, суббота, 15.30

Псковское областное отделение Российского детского фонда. Место проведения: Креативное пространство «Лофт». Адрес: улица Спортивная дом №1Б. Запись на спектакль: https://vk.com/pskovchildfond.

26 ноября, суббота, 18.30

Место проведения: Псковский городской молодёжный центр. Адрес: улица Максима Горького, дом №15. Запись на спектакль: https://vk.com/pskovmolodezh.

27 ноября, воскресенье, 11.00

Псковский музей-заповедник, Музейный комплекс «Двор Постникова». Адрес: улица Олега Кошевого, дом №2. Запись на спектакль: https://vk.com/meshokhistory или по телефону: +79113580816 и 8(8112) 292260. Вход осуществляется по музейным билетам.

27 ноября, воскресенье, 13.30

Библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева. Адрес: улица Труда, дом №20.

27 ноября, воскресенье, 16.00

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Адрес: улица Воеводы Шуйского, дом №2. Запись на спектакль: www.gorodmus.ru/time.