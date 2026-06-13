 
Культура

Хор мальчиков Хорового училища имени М.И. Глинки выступил в Острове

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В Центре культурного развития города Остров выступил хор мальчиков Хорового училища имени М. И. Глинки. Концерт прославленного коллектива собрал полный зал зрителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: ТКД

В программе прозвучали произведения разных эпох: классические сочинения великих композиторов — в том числе произведения Моцарта и Баха, русская духовная музыка и современные хоровые сочинения.

 

Выступление состоялось в рамках Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского.

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