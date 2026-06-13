 
Культура

Съёмки «Войны и мира» внесут некоторые изменения в работу Пушкинского заповедника

0

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» информирует о некоторых изменениях в графике своей работы в связи с предстоящими съёмками художественного фильма «Война и мир».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, музей-усадьба «Тригорское» будет закрыт для экскурсантов завтра и послезавтра, 14 и 15 июня. На следующей неделе, 17 июня, индивидуальные посетители не смогут побывать в музее-усадьбе «Михайловское» (вход возможен только для организованных групп по предварительной записи, с согласованием времени визита). В мемориальной усадьбе «Петровское» будет закрыт только дом-музей П.А. и В.П. Ганнибалов — с 21 по 24 июня включительно, а музей «Пушкинская деревня» закроют полностью, с 17 по 20 июня.

«Остальные экспозиции и парки работают в обычном режиме, — отметили в «Михайловском». При этом музейщики предупреждают своих гостей о том, что в графике съёмок возможны изменения, и поэтому лучше следить за новостями на официальном сайте учреждения или на его страницах в социальных сетях.

В «Михайловском» приносят извинения за доставленные неудобства и выражают надежду, что гости Пушкинского заповедника примут сложившиеся обстоятельства с пониманием

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026