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В Псковском театре драмы состоялся 150-й показ бэби-спектакля «Год Жирафа»

В воскресенье, 26 января, в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина прошел юбилейный, 150-й показ спектакля для самых маленьких «Год Жирафа» режиссера Александры Ловянниковой. Зрители вышли из зала не только с первыми театральными впечатлениями, но и с маленькими подарками – каждому достался свой стикер-жираф на память, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

Уже седьмой год Псковский театр драмы знакомит с театральным искусством малышей. «Год Жирафа» в 2018 году стал первым бэби-спектаклем театра, рассчитанным на аудиторию детей от 2-х до 6-ти лет. На сегодняшний день зрителями спектакля стали уже 4500 человек. Такой значимый юбилей показывает, что качественные спектакли для самых маленьких пользуются большим спросом среди псковских семей. В связи с этим в 2021 году руководство Псковской драмы приняло решение организовать специальное пространство для показа бэби-спектаклей со своим репертуаром – «Маленький театр».

«Год Жирафа» – интерактивный спектакль, в котором в руках артистов «оживают» игрушки. «В бэби-театре есть те же самые приметы, как и в театре для взрослых. Есть выставленный свет, есть декорации, есть реквизит, есть костюмы, есть актеры, есть музыканты – всё как в театре для взрослых, просто размер немного уменьшен. И все это накрыто шатром, чтобы мы почувствовали себя как в детстве, когда накрывались одеялами и сидели “в домике”», – говорит режиссер спектакля Александра Ловянникова.

В спектакле заняты артисты театра Анна Шуваева, Дарья Чураева, Камиль Хардин, Иван Шарый. Музыкальное и звуковое оформление спектакля создается на глазах (и даже при участии) маленьких зрителей музыкантами Егором Бурыкиным и Никитой Дмитриевым.

Александра Ловянникова – режиссер, художник, актриса, выпускница РАТИ (ГИТИС), номинант театральных премий «Золотая маска» и «Прорыв». Поставила несколько десятков спектаклей в разных театрах страны, рассчитанных как на детскую, так и на взрослую аудиторию. В Псковском театре драмы идут три бэби-спектакля режиссера – «Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра» и «Большое космическое путешествие».