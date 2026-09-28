IX фестиваль «Книжная яблоня» в Пскове посетили более 3 500 человек

Торжественное закрытие фестиваля «Книжная яблоня» состоялось в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
Фото здесь и далее: библиотека имени И.И. Василева
В этом году фестиваль предложил взглянуть на литературу особенно широко — через театр, музыку, изобразительное искусство, музейное дело и мультипликацию. «Книга становится отправной точкой для творчества, общения и новых открытий», — подчеркнули в библиотеке.
На торжественном закрытии выступила начальник управления культуры администрации города Пскова Дарья Алейникова. Подводя предварительные итоги, она отметила уникальность концепции этого года и выход фестиваля на международный уровень.
Ярким финалом торжества стал концерт «Стихомузыка» Елены Албул и Марата Еналиева. Дуэт «Весла» представил стихи Елены Албул в динамичном и юмористическом исполнении. Фестиваль стал подтверждением того, что литература может объединять людей разных сфер — писателей, художников, музыкантов, музейщиков и всех зрителей.
Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
Напомним, IX литературный фестиваль «Книжная яблоня» проходил в Пскове с 23 по 27 сентября.