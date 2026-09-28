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IX фестиваль «Книжная яблоня» в Пскове посетили более 3 500 человек

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Торжественное закрытие фестиваля «Книжная яблоня» состоялось в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке. 

Фото здесь и далее: библиотека имени И.И. Василева

В этом году фестиваль предложил взглянуть на литературу особенно широко — через театр, музыку, изобразительное искусство, музейное дело и мультипликацию. «Книга становится отправной точкой для творчества, общения и новых открытий», — подчеркнули в библиотеке.

На торжественном закрытии выступила начальник управления культуры администрации города Пскова Дарья Алейникова. Подводя предварительные итоги, она отметила уникальность концепции этого года и выход фестиваля на международный уровень.

«Более 3 500 участников посетили 94 события — ровно столько поводов встретиться, обсудить любимых героев и познакомиться с новыми именами. Мы оставались на связи: для тех, кто не смог приехать и провели десять онлайн-трансляций. Наши вдохновители — 45 спикеров и 60 участников творческих коллективов и артистов, чье участие наполнило фестиваль жизнью и эмоциями!» — добавили в библиотеке.
 

Ярким финалом торжества стал концерт «Стихомузыка» Елены Албул и Марата Еналиева. Дуэт «Весла» представил стихи Елены Албул в динамичном и юмористическом исполнении. Фестиваль стал подтверждением того, что литература может объединять людей разных сфер — писателей, художников, музыкантов, музейщиков и всех зрителей.

Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Напомним, IX литературный фестиваль «Книжная яблоня» проходил в Пскове с 23 по 27 сентября. 

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IX фестиваль «Книжная яблоня» в Пскове

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