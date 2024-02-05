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Выставка «Женщины в реставрации» откроется в Пскове 25 марта

Выставка «Женщины в реставрации», посвящённая выдающимся представительницам женского пола, посвятившим свою жизнь сохранению культурного наследия, откроется 25 марта в «Центре туризма и творческих индустрий» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Это уже четвёртая выставка из цикла «Мастера псковского возрождения». На выставке будут представлены материалы, которые раскроют историю реставрации и создания объектов культурного наследия, связанных с жизнью и творчеством талантливых женщин.

На выставке будут представлены материалы из архивов комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, НПЦ по охране памятников, Псковского музея-заповедника, Государственного архива Псковской области и частных коллекций.

«Приглашаем всех жителей и гостей Пскова погрузиться в атмосферу памятников неповторимого Псковского края через восприятие тех творческих людей, кого не оставила равнодушным его красота», – добавили в комитете.