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Выставка петербургских художников откроется в псковской галерее «Дар»

Выставка петербургских художников Виктора Семенова и Александры Егоровой откроется в художественной галерее «Дар» в Пскове 5 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в галерее.

«Дорогие друзья, коллеги, гости и жители города Пскова! Художественная галерея "Дар" приглашает всех на открытие выставки живописи двух замечательных, талантливых художников, сотрудников Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица - Виктора Семенова (профессор кафедры рисунка) и Александры Егоровой (специалист по учебно-методической работе)», - сообщили в организаторы.

На ней представят натурные живописные работы, написанные художниками в Санкт-Петербурге, Старой Ладоге, Великом Новгороде.

«Ждем всех желающих прикоснуться к искусству, насладиться творчеством настоящих профессионалов своего дела и зарядиться эмоциями от многообразия "Красок Северо-Запада"! До встречи в галерее "Дар" 5 июля в 15:00 Вход свободный!» - добавили организаторы.

Выставка откроется 5 июля, в субботу, в 15:00 по адресу: город Псков, улица Советская, 111. Телефоны для связи: +7 (8112) 61-00-36, +7 (921) 211-00-36.