Из «Михайловского» — на Луну: учебный год в детской студии при музее-заповеднике завершили виртуальным космическим полётом 

Вчера, 11 апреля, в Студии эстетического развития детей, работающей при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», завершился 2025/2026 учебный год. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в службе информации музея со ссылкой на методиста и педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяну Тимошину.



«В День космонавтики мы отправились в “Большое космическое путешествие“, — рассказала Татьяна Тимошина. — Наши юные космолётчики во время игровой исследовательской программы погрузились в мир астрономии и межпланетных странствий. Перед “полётом“ ребята прошли физическую подготовку (сделали несколько гимнастических упражнений), вспомнили, что они знают о Солнечной системе, и добавили в эту “копилку“ новую информацию, изучили историю космонавтики, а затем отправили свои звездолёты в виртуальное путешествие. Они “обнаружили“ разумную жизнь на Луне, а ещё “открыли“ 20 новых планет в нашей галактике и дали им замечательные, запоминающиеся имена: Россия, Родина, Персик-1, Персик-2, Персик-3, Дружба, Водяная, Любовь и другие».

По окончании успешного полёта юным исследователям были торжественно вручены сертификаты об окончании Студии эстетического развития, добавила Татьяна Тимошина — всего 21 свидетельство. Педагог уточнила, что среди постоянных участников занятий в этом году были не только пушкиногорские дошкольники и младшие школьники, но и дети из соседнего Новоржевского муниципального округа. Некоторые из нынешних студийцев планируют посещать музейные занятия и в следующем учебном году, который начнётся в ноябре.

В «Михайловском» напомнили, что Студия эстетического развития детей была создана в 2017 году, и в разные сезоны в её составе было от одной до трёх разновозрастных групп. Программа, разработанная для ребят, ежегодно обновляется, а встречи с юными эстетами в «Михайловском» часто проводят в интерьерах развёрнутых здесь выставок, полагая очень важным знакомить их с высокими образцами искусства — как современного, так и пушкинской поры.

