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Реплика Донецкого: Казус Шауркина

В сентябре 2019 года представитель «Яблока» Михаил Шауркин победил на выборах главы Дновского района, что однозначно расценивалось как крупный успех псковского отделения старейшей демократической партии России и лично Льва Шлосберга.

Не прошло и полгода, как глава Шауркин сменил политическую ориентацию, заявив, что вступает в ряды сторонников «Единой России».

Недавний триумф «Яблока» обернулся «эпическим» провалом (от английского: epic fail) всей политической стратегии Шлосберга на муниципальных выборах, его тактики рекрутирования претендентов от «Яблока» не из числа идейных шлосбергианцев, а из мутного болота «примкнувших» и пользующихся «Яблоком» в качестве своего рода карьерного трамплина. Не будем рассуждать здесь о моральных свойствах этой странно пахнущей истории, хотя сам Лев Маркович о морали в политике как раз поговорить очень любит.

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Назовем вещи своими именами. Что же это получается? Лев Шлосберг, значит, «торгует фейсом» в своих еженедельных стримах на ютубе или на личных встречах живьем, выпрашивая копейки у своих сторонников по всей стране на избирательные кампании в Псковской области, а по факту, выходит, готовит кадры для «Единой России»? Как говорится, так обделаться, это надо было умудриться. Из города с символическим названием Дно постучали: что-то неправильно у вас в «Яблоке» с отбором кандидатов, не тех назначаете в претенденты.

Оно, конечно, политика – дело живое и непредсказуемое, заранее ничего просчитать нельзя, но по репутации псковского «Яблока» нанесен ощутимый и обидный удар.

Следует признать, однако, что «партия власти» не выглядит в этой ситуации триумфатором. Получается, с треском провалив избирательную кампанию в Дновском районе осенью прошлого года, единороссы решили взять реванш, просто «переманив» яблочного главу муниципалитета в свои ряды. Выглядит все это, мягко выражаясь, неоднозначно. Ладно, политика – сплошной обман и цинизм. Искусство возможного.

Нам, конечно, скажут, что конкретный Шауркин, когда менял политическую ориентацию, исходил из интересов избирателей. Мол, руководство регионом посулило ему сладкий пряник, Шауркин захотел «ехать», а не «шашечки». Возможно, даже, скорее всего, так. И все равно история с переходом от «Яблока» в «Единую Россию» пахнет отнюдь не ванилью. Во-первых, дискредитируется сама идея многопартийных выборов. Во-вторых, дискредитируется вся система управления на местах, которую все-таки необходимо отделять от политического процесса, от конкурентных выборов.

Власть, если она власть, должна уметь находить общий и конструктивный язык с любым главой муниципалитета, пусть он хоть из партии любителей пива или партии ценителей кружевного женского белья. Все эти политические предпочтения совершенно не важны. Важны деловые качества управленца, и если большинство его избрало, пусть работает.

Александр Донецкий