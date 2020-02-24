Политика

Чисто экономическую подоплеку видит Виталий Аршинов в решении Михаила Шауркина вступить в сторонники «Единой России»

Чисто экономическую подоплеку видит в решении главы Дновского района Михаила Шауркина глава Плюсского района Виталий Аршинов. «Конечно», - ответил он на соответствующий вопрос корреспондента Псковской Ленты Новостей о причине, по которой его коллега выразил намерение вступить в сторонники «Единой России».

«Это его личное решение. У меня никаких нет осуждений... Ему виднее, он глава района, он думает, как поступать в этой ситуации. Вот так, - сказал Виталий Аршинов. - А если касаемо меня, то в моем возрасте не меняют свои позиции».

В продолжение он отметил: «В принципе, в этом вопросе есть кое-что серьезное». По его словам, максимально ситуацию объяснил заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Напомним, о своем желании вступить в ряды сторонников «Единой России» глава муниципалитета, избранный в сентябре прошлого года от партии «Яблоко», сообщил на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с активом района 24 февраля. Известно, что он уже написал заявление о вступлении в сторонники партии.