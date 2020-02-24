Политика

Лев Шлосберг обвинил главу Дновского района в сговоре с региональной властью

Лидер Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг обвинил главу Дновского района Михаила Шауркина в сговоре с региональной властью. Так он прокомментировал его решение вступить в сторонники «Единой России».

«Михаил Юрьевич Ведерников, являясь де-факто главным распорядителем средств бюджета Псковской области, предложил Михаилу Николаевичу Шауркину получить доступ к средствам бюджета области через политическую структуру с низкой социальной ответственностью. Испытывая острый дефицит средств в бюджете Дновского района, Михаил Николаевич согласился. Я надеюсь, что Михаил Николаевич понимает, в каком месте он оказался и в процессе исполнения служебных обязанностей будет предохраняться», - заявил Лев Шлосберг.

Напомним, о своем желании вступить в ряды сторонников «Единой России» глава муниципалитета сообщил на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с активом района 24 февраля. Известно, что он уже написал заявление о вступлении в сторонники партии.