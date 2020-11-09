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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Сквер имени Даздрапермы

09.11.2020 18:32|ПсковКомментариев: 1

С понедельника, 9 ноября, псковичи могут проголосовать за переименование сквера на «Четырех углах». Сделать это можно на портале Мойрегион60.рф. Голосующим предложены варианты: старый, исторический, - «Сквер имени 60-летия Великого Октября», относительно новый, но уже привычный - «Сквер Искусств»; либо можно предложить свое оригинальное название.

Далее наиболее популярные варианты будут рассмотрены на заседании «Общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове». Так многосложно называется у нас в Пскове комиссия по переименованию.

Между тем, на сайте областного отделения КПРФ появилось сообщение под заголовком «Профсоюз военнослужащих против!», в котором заявлено о категорическом несогласии с переименованием сквера, цитирую:

«…чем хуже дела в стране, области, городе, тем громче поднимают визг люди определенного склада, так называемые «антисоветчики». <…> Ну, предположим, переименуем мы улицу или сквер, и что, людям станет лучше жить? ЖКХ заработает, как часы? Повысятся зарплаты? Понизится возраст выхода на пенсию? Нет, чтобы наладить жизнь, надо заниматься не переименованиями улиц и обгаживанием Советского периода, <…> а наводить порядок в промышленности, сельском хозяйстве, вообще в стране. Чешите в другом месте». 

Здесь стоит пояснить, что свое имя сквер получил в далеком уже 1977-м году как раз к 60-летию Великой Октябрьской революции. Ну, принято было в ту пору разные культурные и промышленные объекты так называть: «З0 лет Октября», «40 лет Октября» и так далее. Примерно к 70-летию коммунистическая власть начала потихоньку выдыхаться, а в декабре 1991-го и государство, рожденное революцией, приказало долго жить. А название осталось. В России за тридцать лет так и не случилось масштабной декоммунизации в названиях топонимов. Социализма давно нет, а его знаки раскиданы по стране в названиях улиц и площадей, и Псков здесь, увы, не исключение: Ленин, Маркс, Энгельс, Люксембург и прочие «свердловы» до сих заполняют русские города.

Пять лет назад в сквере на Четырех углах установили кованые скульптуры: скамейку музыканта, полку букиниста и мольбер, - и придумали новое название: «Сквер искусств». Примерно в это же время на Четыре угла переместился псковский гайд-парк, и политические партии да профсоюзы стали собирать там свои протестные медусобойчики. Потом сквер закрыли на реконструкцию, и вот нынешней осенью, преображенный, он вновь открылся для горожан. Заодно в администрации Пскова решили сменить и название. Подкрепив, как это принято сейчас, переименование интернет-голосованием: вы за какой вариант? За старый или новый?

Пусть на меня не обижаются товарищи-коммунисты, но вот лично я – за новый. И вовсе не потому, что имею что-то против советского периода отечественной истории, а просто потому, что прошлое название кажется мне безликим и анахроничным. Ну, какие, к дьяволу, 60 лет Октября? Все эти цифры в названиях звучат идиотически. Как и разнообразные «кырлы мырлы» в историческом центре. Опять же: какое отношение имеет автор «Капитала» к Пскову?

Тут я с некоторыми оговорками, но поддержал бы предложения наших общественников (тоже звучащее уже как минимум лет тридцать всуе) – наконец вернуть улицам древнего Пскова его родные, исконные названия. Пусть снова появятся на карте города улицы Сергиевская, Воскресенская, Великолуцкая и др. Пусть Псков хотя бы в топонимике обретет «лица необщее выражение».

При этом улицу Ленина, к примеру, можно не трогать. Все-таки Ленин великий человек, и три месяца в Пскове жил. Великими людьми, связанными с Псковом, разбрасываться не стоит. А вот Карла Маркса – вон! Как прогнали из названий в свое время вдруг ставшими неугодными – фамилии коммунистических вождей Зиновьева, Троцкого, Кагановича.

Понятно, что переименование вопрос непростой, дискуссионный и даже политический, но почему-то у президиума Губисполкома, переименовавшего с 19-го по 23-й годы прошлого века чуть ли не весь Псков, никаких проблем с этим не возникло. Была только политическая воля и желание расстаться с прошлым. Захотим назвать девочку Даздрапермой – назовем! Существовало такое имя в советских святцах. Расшифровывалось просто: «Да здравствует Первое мая».  Почему же нынешние депутаты теряются? Кстати, мне совсем не нравится название - Сквер искусств. Оно кажется мне несколько претенциозным. Но все лучше, чем безликое число 60, пусть и совпадающее с цифровым обозначением региона.

Александр Донецкий     

Источник: Псковская Лента Новостей
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