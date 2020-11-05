Общество

Стартовало голосование за наименование сквера на Четырех углах

С сегодняшнего дня, 9 ноября, псковичи смогут проголосовать за переименование сквера на «Четырех углах» на портале Мойрегион60.рф. Участники голосования могут выбрать варианты «Сквер имени 60-летия Великого Октября», «Сквер Искусств» или предложить свой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова. Предложенные участниками варианты ответов будут рассмотрены на заседании Общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов сообщил, что наименование «Сквер имени 60-летия Великого Октября» получила в ноябре 1977 года. В 2015 году в сквере были установлены кованые скульптуры: стилизованная скамейка музыканта, полка букиниста и мольберт, символизирующие единение различных видов искусств и литературы. Установка скульптур положила начало развитию сквера как открытой площадки для встреч музыкантов, поэтов и художников. Это нашло отражение в новом неофициальном названии указанной зеленой зоны «Сквер Искусств».

В 2019 - 2020 году данная территория была благоустроена в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия и Латвия» на период 2014-2020 года. Официальное открытие обновленного сквера состоялось 29 августа 2020 года. Здесь облагорожена зеленая зона, сделано освещение, установлены скамейки, урны, обустроена велопарковка и детская зона со специальным безопасным покрытием. Изделия псковского кузнеца Евгения Вагина, символизирующие единение разных видов искусств, возвращены в сквер. К ним недавно добавилась инсталляция «Я люблю Псков».

Добавим, голосование на портале Мойрегион60.рф продлится до 17 ноября.