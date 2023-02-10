Блоги / Дина Дабришюте

Космополиты, зависть, мультики

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Где родить космополита?

Не доставайся никому: чиновникам запретят отдых заграницей.

Проводы Disney.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: pikabu.ru

Странно жить на границе с Эстонией и не иметь возможности туда поехать. Дико наблюдать за русофобией в Прибалтике даже в выпусках новостей. Железный занавес, о котором мое поколение читало в учебниках, визуализировался. Конечно, при желании его можно обойти. И вообще на Европе, тем более на бывших союзных республиках, свет не сошелся клином. Но все же жить странно.

Я не жду, когда все друг с другом помирятся, забудут прошлые обиды и начнут целоваться в десны. Я жду, когда российские общественники, политики и популисты перестанут делить жителей РФ на хороших и плохих русских. Пока каждую неделю кто-то портит воздух Отечества. Например, небезызвестный Виталий Милонов предложил новые характеристики беременных женщин. Те, которые хотят рожать в России – молодцы, а те, кто уезжают проводить этот естественный процесс в другие страны, – курицы с «низкой социальной ответственностью в плане гражданской позиции». Таких дамочек следует лишать материнского капитала и прочих мер демографической поддержки на родине, считает Милонов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пошел дальше своего коллеги и запилил в своем Telegram-канале опрос, правильно ли поступают россиянки по отношению к стране, когда уезжают рожать за бугор ради иностранного гражданства детей.

Заметьте, прекрасная половина парламентариев особо по теме не высказывалась! И на том спасибо. Результаты опроса у Володина ожидаемые – 86% проголосовавших осудили предприимчивых мамаш. Я, кстати, тоже осуждаю. В России сейчас достаточно хороший уровень медицины, спускать кучу денег и давать возможность заработать аргентинским или американским врачам довольно глупо. При тех же тратах здесь можно устроиться не хуже.

Вот зачем младенцу Ивану Иванову или Марии Васильевой гражданство США, если они всю жизнь могут потом прожить в России? Хочешь воспитать космополита? Для этого не обязательно его рожать в Калифорнии. Идея Милонова не лишена здравого смысла, но очень несвоевременная. Озвучь он ее лет пять-десять назад... Ох что началось бы! Помню, в Псковской области тогда был бум на роды в Эстонии. На региональных сайтах для мамаш были отдельные огромные ветки обсуждения, как хорошо там, где нас нет, какие плюсы, какие чудные врачи. Беременные в этих обсуждениях вели себя как истинные либералы – говорили только хорошее о европейских роддомах. Мол, здесь вам не тут, вежливые все ходят, берегут тонкую душевную организацию будущих мам, помогают с новорожденными и так далее. Не то что в Пскове.

Сейчас вопрос, в какой стране рожать, для псковичек не стоит. Ехать особо некуда, да и уже не за чем. Новый Перинатальный центр предоставляет широкий спектр услуг по родовспоможению. Но главное, здесь тоже можно родить космополита.

Источник: https://ru.pinterest.com/pin/832884524817556162/

Сезон отпусков не за горами. С нынешним ростом цен будет любопытно наблюдать, куда народ поедет и сколько потратит на отдых. Думаю, общественного осуждения активно и дорого отдыхающим не избежать – сейчас, по мнению части некоторых личностей, не то время, чтобы валяться на пляже и потягивать коктейли на закате. Сами-знаете-почему. Граждане уже пристально наблюдают за отпускниками, делают выводы, обмениваются мнениями. Не только же активистам давать оценки населению. Любопытную мысль на вентилятор общественной морали подбросил олигарх Евгений Пригожин, который предложил законом ограничить въезд за границу депутатам и чиновникам на время СВО. Конечно, людям идея зашла! Согласно опросу, ее поддержали более 60% россиян.

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Я уверена, что иной реакции на подобную инициативу и быть не могло. Российский народ очень любит считать чужие деньги и перманентно считает себя обездоленным и обиженным. А еще во всем всегда виновата власть. Даже стишок есть «За окошком дождь и град...». Чем больше ограничить кого-то из сильных мира сего, тем лучше. Люди станут капельку счастливее. Но как бы ни хотелось гражданам восстановить мнимую справедливость, надо смотреть правде в глаза.

И чиновники, и депутаты на отдыхе за границей не только пьют да гуляют, но и налаживают международное сотрудничество и привлекают тамошних туристов (обеспеченных!) приехать и оставить в России кровно заработанные. Далеко за примером ходить не надо. Псковичи не понаслышке знают, что такое Международные Ганзейские дни. Иван Цецерский будучи на посту главы Пскова возглавлял нашу делегацию за рубежом, играл на гармошке, представлял, так сказать, древний славный град в лучшем виде! Европейские коллеги таяли и вкладывали деньги в совместные проекты, им было интересно к нам ездить, поглядеть, какую крепость их предки осаждали. Разве худо было, что псковские власти привлекали средства в городской и региональный бюджет? Чиновничий туризм не так уж и плох, если разобраться. Особенно, когда до обеспеченных (по нашим меркам) соседей ближе, чем до федерального центра и его бюджета. Сколько субъектов по всей России хотят ухватить себе кусочек того финансового пирога? Не один десяток. А мы у Эстонии и Латвии одни.

Увы, «приграничное сотрудничество» – словосочетание, которое все реже попадается в региональных новостных сводках. Это, разумеется, не повод отчаиваться. В конце концов у нас все так же есть Белоруссия, которая готова принимать у себя делегации и отправлять нам свои. За год только самые ленивые псковские организации не подписали договор о международном сотрудничестве с союзным государством. Правда, не уверена, что эти партнерства помогут нам наладить туризм или привлечь в регион масштабные инвестиции. Разве что документооборот у бухгалтерии не снизился.

Источник: pikabu.ru

Темные времена для добропорядочных киноманов – Дисней снимает с проката в российских онлайн-кинотеатрах свои фильмы. Судя по тому, что говорят новости, больше всего потеряют подписчики «Кинопоиска». Там для российского зрителя заблокируют более двухсот лент.

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Выглядит эта новость жутко. Смотришь на заголовки новостей и мысленно прощаешься с «Королем Львом», «Одним дома», «Звездными войнами», «Пиратами Карибского моря» и другими дорогими сердцу картинами. Но давайте взглянем правде в глаза: кто из вас, из ваших друзей подписан на онлайн-кинотеатры? Только честно. Процент зрителей, пострадавших от новых локальных санкций Диснея, очень мал. Бесит сам факт, что с первого марта нас снова в чем-то ограничивают. Да найдем мы эти фильмы на хостингах, у кого-то есть диски дома, а у олдов, может, и кассеты. К разрешенному пиратству россиянам не привыкать. Доказательство тому опрос коллег из Псковской Ленты Новостей. Согласно нему около 40% респондентов поддерживают прокат фильмов в кинотеатрах без лицензии.

В Пскове осталось только вернуть ларьки – и мы перенесемся в лихие 90-е. Кстати, афиши уже нас к этому морально готовят. «Непослушная», «Эскортница», «Поехавшая» – это не только нелестные характеристики чьей-то бывшей, но и названия отечественных киноновинок. Заметьте, никто из активных борцов за нравственность в нашем богоспасаемом граде не выйдет и не скажет, что православных людей развращают, когда на носу Великий пост. Жизнь полна парадоксов...

Вообще мне уже не нравится этот год. Скорее всего, смотреть будет нечего. Свои только и делают, что паразитируют на западной манере съемок, а чужие гонят такую пургу, что смотреть ее невозможно. Дело вовсе не в российских ценностях или несгибаемых моральных скрепах. Западные производители стараются угодить всем меньшинствам сразу, в ущерб сюжету, касту актеров и здравому смыслу. Вы слышали про нового «Хоббита»? Посмотрите, как там негры живут в мире Толкиена. «Дом дракона» – предыстория культовой «Игры престолов» – тоже недалеко ушел. Профукать всю интригу книги современного автора, подобрав слишком толерантный каст – модные режиссеры и не такое умеют. Причем не только киношные. Была я тут недавно на очередной части «Кота в сапогах». Вынуждена констатировать, что лощеная, приторная анимация, за которую мы так любили западные мультики, уходит в прошлое. Стычки героев, резкие перемещения в пространстве, острые сюжетные повороты имеют нынче характерный налет японских комиксов. Не ожидала такого увидеть!

Во мне теплится надежда, что не все производители пойдут по пути моды и трендов, и хоть кто-то останется в привычных рамках. Ведь невозможно же их все время расширять? Так и до абсурда недалеко. Пока остается уповать на чудо и пересматривать проверенную временем классику, которая точно не разочарует.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте